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У Артема Кравца новый главный тренер

«Гранаду» возглавил англичанин Тони Адамс

  • 13.04.2017 10:16
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ФК Гранада. Тони Адамс
© ФК Гранада. Тони Адамс
Испанская «Гранада» сообщила о подписании контракта с английским специалистом Тони Адмсом, который ранее работал с «Портсмутом» и «Габалой», однако с 2011-го года находился в отпуске.
 
Напомним, 50-летний Адамс является легендарным игроком «Арсенала», проведя за «канониров» более 500 матчей. На данный момент «Гранада» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
 
В составе «Гранады» выступает украинский нападающий Артем Кравец, который был арендован у киевского «Динамо».
 

Источник — Sport.ua

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