У Артема Кравца новый главный тренер

Испанская «Гранада» сообщила о подписании контракта с английским специалистом Тони Адмсом, который ранее работал с «Портсмутом» и «Габалой», однако с 2011-го года находился в отпуске.

Напомним, 50-летний Адамс является легендарным игроком «Арсенала», проведя за «канониров» более 500 матчей. На данный момент «Гранада» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В составе «Гранады» выступает украинский нападающий Артем Кравец, который был арендован у киевского «Динамо».