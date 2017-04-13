ФАЛЬКАО: «Теракт мог повлиять на концентрацию игроков Борусии»

После матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» с прессой пообщался форвард «Монако» Радамель Фалькао.
– Трудно было переварить все, что произошло, – говорит Фалькао. – Нам удалось остаться сосредоточенными. Но эти атаки могли повлиять на концентрацию игроков «Боруссии». Для них это сложнее. У них игрок получил травму при взрывах. Но УЕФА решил, что мы должны играть.
Источник — Sport.ua
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