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ФАЛЬКАО: «Теракт мог повлиять на концентрацию игроков Борусии»

Нападающий «Монако» - о матче против «Боруссии» Дортмунд (3:2)

  • 13.04.2017 10:05
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ФК Монако. Радамель Фалькао
© ФК Монако. Радамель Фалькао
После матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» с прессой пообщался форвард «Монако» Радамель Фалькао.
 
– Трудно было переварить все, что произошло, – говорит Фалькао. – Нам удалось остаться сосредоточенными. Но эти атаки могли повлиять на концентрацию игроков «Боруссии». Для них это сложнее. У них игрок получил травму при взрывах. Но УЕФА решил, что мы должны играть.
 

Источник — Sport.ua

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