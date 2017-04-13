Хочолава сломал 12-летнюю традицию Шахтера

«Горняки» объявили о подписании 5-летнего контракта с центрбеком Черноморца и сборной Грузии Давидом Хочолавой, который переберется в Шахтер с началом сезона-2017/18.

В Шахтер Хочолава переберется на правах свободного агента, так как в его соглашении была прописана опция, при которой он мог покинуть Моряков в текущем году после 31 мая, о чем признался генеральный директор одесситов Сергей Керницкий.

В последний раз Шахтер подписывал легионера на позицию центрбека еще в 2005 году. Тогда из Сантоса Горняки подписали талантливого Леонардо, карьера у которого в Донецке совершенно не заладилась и после долгих лет скитаний по арендам бразилец покинул клуб в 2013 году на правах свободного агента.

Всего же за последние 11 лет Шахтер подписал семерых игроков на позицию центрбека — Александра Кучера в 2006 году, Владимира Езерского — в 2007, Николая Ищенко и Александра Чижова — в 2008, Сергея Кривцова и Дмитрия Чигринского — в 2010 и Александра Воловика в 2013.

После Воловика центрбеки в Шахтер не перебирались.

Отметим, что на текущий момент в распоряжении главного тренера Горняков Паулу Фонсеки есть четыре центрбека — Александр Кучер, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий и Сергей Кривцов.