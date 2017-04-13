Степаненко вернулся в общую группу, Цыганков - еще нет

В пятницу, 14 апреля в Запорожье пройдет центральный поединок тура, в котором сыграют Заря и Динамо. Уже сейчас понятно, что шансы луганчан занять второе место в таблице невелики — для того, чтобы они сохранились, нужно непременно побеждать динамовцев, которые, похоже, набирают хороший ход. Три последних поединка команда Сергея Реброва выиграла с общим счетом 9:1! Матч с Зарей станет первой серьезной проверкой новой тактики киевлян…

Реабилитация Хачериди идет по плану

Бело-синие готовятся боевым на данный момент составом — реабилитация Евгения Хачериди в самом разгаре, а Виктор Цыганков только приступил к пробежкам. У Юрия Вернидуба две кадровые пробоины — как сообщает официальный сайт клуба, к пятнице вряд ли успеют восстановиться голкипер Алексей Шевченко и нападающий Владислав Кулач. Зато вернулся в общую группу опытный защитник Вячеслав Чечер.

Ордец сошел с последней тренировки

Два раненых зверя сойдутся в столице — там Олимпик будет принимать Шахтер. Подопечные Романа Санжара получили разгром от Динамо, а команда Паулу Фонсеки потерпела первое поражение на внутренней арене в этом сезоне. Португалец не проигрывал в Украине в 26-ти матчах! Но весь интерес в том, что Олимпик — единственный в нашей стране клуб, который наставник оранжево-черных не смог победить. Чем не интрига?

У горняков один тренировочный день из-за повреждения пропустил полузащитник Тарас Степаненко, но в среду он уже работал вместе со всеми. Тренировался, но чуть раньше ушел с занятия защитник Иван Ордец, однако насколько серьезной оказалась его травма, пока сказать сложно.

Матвиенко снимает защитную маску

Точно не готовится к предстоящему туру капитан Днепра Руслан Ротань, который повредил голеностоп, а еще один сборник, латераль Карпат Николай Матвиенко, должен сыграть в Полтаве без специальной защитной маски, которая страховала его после столкновения в поединке со Сталью.