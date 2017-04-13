Серхио РАМОС: «Могли забить и больше в Мюнхене»

После первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» с прессой пообщался защитник «Реала» Серхио Рамос.
– Впереди еще ответный матч, – говорит Рамос. – Нам по-прежнему будет противостоять грозный соперник. В Мюнхене мы могли забить и больше, потому что у соперника были серьезные проблемы во втором тайме. У нас было численное преимущество и много свободных зон. Как бы то ни было, мы провели отличный матч. Поздравляю болельщиков с победой.
Источник — Sport.ua
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