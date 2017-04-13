Олег ДУЛУБ: «Нашли достойную замену Бланко-Лещуку»

Одними из главных возмутителей спокойствия в весенней части чемпионата стали «Карпаты», главный тренер «Карпат».

- Нынешней весной «Карпаты» набрали больше очков, чем за более длинную осеннюю часть сезона. С чем связаны настолько разительные перемены к лучшему?

- Тут целый комплекс факторов. Во-первых, к нам пришли новые футболисты. Во-вторых, у игроков наконец-то появилось время на притирку, которого недоставало осенью.

А еще - мы провели целый ряд контрольных матчей, позволивших моим подопечным сыграться, а мне - лучше их узнать.

Процесс вхождения нового наставника в коллектив очень важен - как и умение найти с футболистами общий язык. Многое зависит от того, насколько тренер способен убедить игроков в правильности выбранного направления. Если убедит - это половина дела.

- Бытует мнение, что успех команды напрямую связан с продуктивностью зимних сборов…

- Успех - тоже комплекс причин, связанных не только со сборами, в ходе которых закладывается фундамент физической готовности. Это хорошо, когда у тренера есть время опробовать различные модели игры и понять, насколько они применимы к имеющимся исполнителям. Однако гораздо большее значение имеет синхронизация нашей работы - от президента и директора клуба до главного тренера, его штаба, игроков и обслуживающего персонала.

- В этом чемпионате «Карпаты» дважды сталкивались с решительно непригодными к игре полями. В декабре по этой причине не состоялся матч с «Олимпиком» в Сумах, а в конце февраля - вашей команде пришлось играть с «Черноморцем» на почти облысевшем газоне одесского стадиона. Не этим ли объясняется единственное в нынешнем году поражение?

- Уточню: мы были в такой ситуации не дважды, а трижды! Перенесенный с декабря матч с «Олимпиком», который состоялся позднее в Черкассах - из той же оперы. А что касается одесского поединка, то проигрыш в нем я бы с полем не связывал.

На сборах в Турции мы работали на хорошего качества газонах, проводя достойные спарринги. При этом мы даже просили хозяев их специально поливать, чтобы мяч быстро «ходил». В Одессе же ход игры был заторможен. Но как бы то ни было, обе команды оказались в равных условиях. «Черноморцу» помог фактор своего поля и «стандарт», после которого был забит мяч.

- Не было ли мысли отказаться от проведения игры на газоне сомнительного качества?

- (Смеется). Нет. Если руководящий орган украинского футбола принял решение играть - значит, будем играть. Другое дело - поле, которое было в Сумах и где мы должны были играть тот самый матч с «Олимпиком». Признаться, таких полей я еще не видел. То же самое могу сказать о газоне в Черкассах. Это футбольные поля из прошлого. Но ничего - сыграли!

- У вас в Белоруссии с подобным приходилось сталкиваться?

- Нет-нет! Это в принципе невозможно. Если бы в белорусском футболе гостям пришлось столкнуться с такими полями, хозяевам сразу засчитали бы техническое поражение. Но у меня на родине проще - там есть искусственные поля с подогревом. Если возникнет форс-мажор - такое поле можно арендовать.

- Ничья в матче с «Днепром» вас больше порадовала или огорчила?

- Я так скажу: в нашем исполнении мне этот матч по сюжету не понравился. От своих футболистов по части игровой страсти я ожидал большего. Ведь все к этому располагало: домашняя игра, почти пять тысяч зрителей. И тем не менее - в этом поединке мы, скорее, приобрели очко, чем потеряли два. Все решило индивидуальное мастерство Худобяка.

- Не кажется ли вам, что после победы над другим возмутителем спокойствия в весеннем отрезке чемпионата, «Сталью», злую шутку сыграла недооценка соперника?

- Нет. Я ведь всегда оцениваю футболистов на протяжении недельного цикла. Меня поразило, что в течение недели команда неплохо смотрелась. Она была заряжена на борьбу. А то, что произошло в итоге, связано с целым комплексом причин. Но мы разбираемся, анализируем. Это уже наша внутренняя кухня.

- Беспроигрышная серия «Карпат» на психологическом состоянии футболистов сказалась?

- Ребята работают как и прежде. То же могу сказать и об их отношении к тренировкам, теоретическим занятиям, играм. Если бы не ваш вопрос, я об этой серии и не задумался бы. Мы преодолеваем дистанцию от матча к матчу, набираем очки из тура в тур. Живем обычной футбольной жизнью.

- Насколько равноценной оказалась замена Густаво Бланко-Лещука на Александра Гладкого?

- Я не сторонник сравнивать футболистов или команды из разных лиг. Нужно понимать, что Гладкий - это Гладкий, а Бланко-Лещук - это Бланко-Лещук. Они абсолютно разные по уровню исполнительского мастерства. У каждого есть свои плюсы и свои минусы. Да, мы нашли достойную замену аргентинцу. На два месяца. А что будет дальше - покажет время.

- Не смущает ли вас, что в нынешнем чемпионате пришедший из «Черноморца» Артем Филимонов имеет пугающий показатель - 12 желтых карточек?

- В «Карпатах» он пока лишь одну заработал, остальные - из прошлого периода. Надо учитывать, что стили игры у нас с одесситами разные. Осенью «Черноморец» был силен внутренней дисциплиной и командным духом, а Филимонов считался в команде одним из стержневых футболистов.

А что касается желтых карточек, то они, возможно, и нужны игрокам. Почему в хоккее есть тафгаи, а в футболе их быть не может?

- Штрафные санкции за необязательный «горчичник» в клубе предусмотрены?

- Думаю, что да.

- В последнее время многие команды стали переходить на схему с тремя центральными защитниками. Как вам это модное веяние?

- (Улыбается). Мы его использовали одними из первых. Это было еще в осеннем отрезке чемпионата, когда появились кадровые проблемы. Жизнь заставила перейти на игру в три защитника. Такова тенденция современного футбола. Время показало, что многие клубы и сборные стали использовать такую схему игры. Даже голландцы.

Такого от них никто не ожидал. К чемпионату мира они наигрывали четыре защитника, а начали играть в три. И пробились далеко - аж до полуфинала. В эволюции тактик, уверен, мы увидим еще много нового.

- Вы уже освоились в украинском футболе?

- До конца еще нет.

- А во Львове?

- Это очень красивый город! Если сравнивать Львов осенне-зимнего периода с весенним, то сейчас он особенно хорош. Накануне был выходной, и у меня появилась возможность прогуляться. Очень понравилось - все цветет!

- Прежде вам тут бывать приходилось?

- Однажды. Было это, кажется, в 1989 году, когда я играл за КИМ из Витебска. С ним мы приезжали на игру с «Карпатами».

- О работавшем в здешней команде коллеге с тогда еще белорусским гражданством Олеге Кононове от львовских любителей футбола наслышаны?

- Еще бы! Встречаясь с болельщиками, убедился, что они о нем очень хорошего мнения.

- Что нового успели почерпнуть для себя за время работы в Украине?

- Мне понравился уровень чемпионата и отношение к нему в целом. Это наблюдается во всем: и в освещении средствами массовой информации, и в отношениях между тренерами команд. Перед игрой коллега может пожелать тебе удачи

Люди понимают, что мы делаем общее дело, едим один хлеб. Понравилось качество полей на больших аренах, разнообразие участников чемпионата. Нет такого, чтобы одна команда была похожа на другую. Все разные, у каждой свой стиль. Вот и приходится находить к каждой свой подход…