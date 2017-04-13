Лацио планирует приобрести Тайсона

Спортивный директор римлян Игли Таре уже подготовил ряд кандидатур на усиление состава в летнее окно. Интересным для Лацио является бразильский вектор, где Таре подготовил пять фамилий, которые, по его анализу, способны усилить игру команды.

Приоритетным вариантом является приобретение у Гремио 24-летнего Луана, но за него, по прикидкам Таре, Лацио придется заплатить не менее 20 миллионов евро.

В качестве альтернативы рассматривается лидер атаки Шахтера Тайсон, контракт которого с Горняками истекает в конце нынешнего года. Лацио может попробовать договориться с оранжево-черными летом о переходе бразильца при небольшой компенсации, либо же дождаться января и подписать с хавбеком контракт на правах свободного агента.

Помимо этого в перечень интересных для Лацио игроков входят также Луис Рикардо Алвес из Ботафого и два игрока Палмейраса — Рожер Гедес и Дуду. Последний, к слову, известен в Украине по выступлениям за киевское Динамо с 2011 по 2015 год.