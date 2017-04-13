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Крейг ШЕКСПИР: «Лестер неплохо смотрелся в Мадриде»

Наставник «Лестера» - о матче против «Атлетико» в розыгрыше Лиги чемпионов

  • 13.04.2017 09:07
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УЕФА. Крейг Шекспир
© УЕФА. Крейг Шекспир
После поражения от «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1 с прессой пообщался наставник «Лестера» Крейг Шекспир.
 
– Счет 0:1 устроил бы нас и до матча, – говорит Шекспир. – Да, хотелось забить на выезде, но «Атлетико» очень хорошо. Тем не менее, в нашем противостоянии еще ничего не ясно. Смысл в том, что мы были в игре психологически и физически. Команда неплохо смотрелась.
 

Источник — Euro-football

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