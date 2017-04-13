Томас МЮЛЛЕР: «Рады, что счет остался 1:2»

После первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался нападающий «Баварии» Томас Мюллер.
– В матче были различные фазы, – говорит Мюллер. – У нас были хорошие возможности, мы могли сделать счет 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у «Реала» не было ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга, гол. А потом произошло удаление. Таким образом чаша весов перевесила в другую сторону. В итоге мы рады, что счет остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс все исправить. Мы достаточно уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.