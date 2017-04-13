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Томас МЮЛЛЕР: «Рады, что счет остался 1:2»

Нападающий «Баварии» - о матче против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 13.04.2017 09:00
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ФК Бавария. Томас Мюллер
© ФК Бавария. Томас Мюллер
После первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался нападающий «Баварии» Томас Мюллер.
 
– В матче были различные фазы, – говорит Мюллер. – У нас были хорошие возможности, мы могли сделать счет 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у «Реала» не было ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга, гол. А потом произошло удаление. Таким образом чаша весов перевесила в другую сторону. В итоге мы рады, что счет остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс все исправить. Мы достаточно уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде.
 

Источник — ФК Бавария

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