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Криштиану РОНАЛДУ: «Нойер был на высоте»

Нападающий «Реала» - о победе над «Баварией» (2:1)

  • 13.04.2017 08:23
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ua-football.com. Криштиану Роналду
© ua-football.com. Криштиану Роналду
После матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» с прессой пообщался форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
 
- Играть против «Баварии» непросто, – говорит Роналду. – Мы уступали со счетом 0:1, но мы правильно отреагировали. Хорошо, что сравняли счет в самом начале второго тайма. «Реал» провел отличный матч, победил, но впереди еще один матч. Мы могли забить больше, но Нойер был на высоте и совершил несколько хороших сэйвов. Футбол полон сюрпризов. Если бы Видаль реализовал пенальти, все было бы намного легче для соперника. Но в итоге забили мы, а они остались в меньшинстве – все поменялось.
 

Источник — Marca

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