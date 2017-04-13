Томас ТУХЕЛЬ: «Первый гол нам забили из офсайда»

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель пообщался с прессой после матча Лиги чемпионов против «Монако».

- Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Первый гол нам забили из офсайда, в эпизоде со вторым голом Бендер забил в собственные ворота, а в третьем – виноваты сами. «Монако» сыграл очень эффективно. Не нужно забывать и о нашей кадровой ситуации сегодня. Некоторые игроки не смогли выйти на поле в стартовом составе. Это совершенно абсурдная ситуация.

В ответной встрече нам предстоит проделать большой объём работы. Будем продолжать верить в свои силы и сделаем всё возможное. Сегодня команда проявила мужество и отвагу. Ребята сыграли особенно хорошо во втором тайме. К сожалению, мы не могли выступить наилучшим образом после событий во вторник. Это горько, поскольку Лига чемпионов – наша мечта. Однако продолжаем верить в то, что сможем изменить ситуацию в этом противостоянии в ответной встрече.