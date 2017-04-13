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Зинедин ЗИДАН: «Еще ничего не решено»

Главный тренер «Реала» - о матче против «Баварии» (2:1)

  • 13.04.2017 08:07
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ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» с прессой пообщался наставник «Реала» Зинедин Зидан.
 
- Мы все очень довольны результатом. «Бавария» была очень сильна в первом тайме. Они показывали хорошую игру. Нам, к сожалению, было тяжело. Однако мы сохранили терпение и голову холодной. 
 
Во втором тайме мы улучшили свою игру и смогли сравнять счет. Мы выиграли первый матч, но еще ничего не решено. Впереди еще ответный матч и мы можем в нем пострадать. Еще ничего не решено.
 

Источник — УЕФА

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