Зинедин ЗИДАН: «Еще ничего не решено»

После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» с прессой пообщался наставник «Реала» Зинедин Зидан.
- Мы все очень довольны результатом. «Бавария» была очень сильна в первом тайме. Они показывали хорошую игру. Нам, к сожалению, было тяжело. Однако мы сохранили терпение и голову холодной.
Во втором тайме мы улучшили свою игру и смогли сравнять счет. Мы выиграли первый матч, но еще ничего не решено. Впереди еще ответный матч и мы можем в нем пострадать. Еще ничего не решено.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.