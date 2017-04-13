Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не очень везло»

Главный тренер «Баварии» подвел итог матча против «Реала».

- Криштиану решил исход сегодняшнего матча. Нам удавалось его сдерживать до красной карточки. Следующая неделя будет трудной. Этот результат еще ни о чем не говорит. «Реал» оставил нам надежду.

Сегодня нам не очень везло. Не смогли реализовать пенальти. Но мы можем надеяться на лучшее после того, что показали в первом тайме. Не виню Мартинеса, «Реал» контратаковал, ему пришлось фолить. Он очень важен для нас. Надеюсь, что Левандовски и Хуммельс поправятся к ответной игре.