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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не очень везло»

Наставник «Баварии» - о матче против «Реала» (1:2)

  • 13.04.2017 08:03
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
Главный тренер «Баварии» подвел итог матча против «Реала».
 
- Криштиану решил исход сегодняшнего матча. Нам удавалось его сдерживать до красной карточки. Следующая неделя будет трудной. Этот результат еще ни о чем не говорит. «Реал» оставил нам надежду.
 
Сегодня нам не очень везло. Не смогли реализовать пенальти. Но мы можем надеяться на лучшее после того, что показали в первом тайме. Не виню Мартинеса, «Реал» контратаковал, ему пришлось фолить. Он очень важен для нас. Надеюсь, что Левандовски и Хуммельс поправятся к ответной игре.
 

Источник — УЕФА

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