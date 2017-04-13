Диего СИМЕОНЕ: «В Англии Атлетико будет очень трудно»

После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лестера» с прессой пообщался наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
- Важно, что мы одержали сегодня победу и сохранили свои ворота в неприкосновенности. В Англии «Атлетико» будет очень трудно, так как «Лестер» особенно силён на своём поле. При этом соперник, которого будут поддерживать местные болельщики, сыграет в более открытый футбол. В такой ситуации «Атлетико» будет чувствовать себя комфортнее.
Источник — Sport.ua
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