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Диего СИМЕОНЕ: «В Англии Атлетико будет очень трудно»

Наставник «Атлетико» - о матче против «Лестера» (1:0)

  • 13.04.2017 07:32
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ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лестера» с прессой пообщался наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
 
- Важно, что мы одержали сегодня победу и сохранили свои ворота в неприкосновенности. В Англии «Атлетико» будет очень трудно, так как «Лестер» особенно силён на своём поле. При этом соперник, которого будут поддерживать местные болельщики, сыграет в более открытый футбол. В такой ситуации «Атлетико» будет чувствовать себя комфортнее.
 

Источник — Sport.ua

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