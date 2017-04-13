100 голов Роналду в еврокубках

Сделав дубль в Мюнхене, Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим сто голов в клубных турнирах УЕФА.

Свой первый гол в еврокубках португалец забил 9 августа 2005 года в поединке «Манчестер Юнайтед» и «Дебрецена», когда англичане выиграли со счетом 3:0. Одиннадцать лет и восемь месяцев спустя Роналду оформил дубль в гостевом матче с «Баварией», разменяв вторую сотню мячей в турнирах УЕФА.

Рубеж в 50 голов Роналду покорил в апреле 2013-го, когда сделал дубль в матче с «Галатасараем». На это у него ушло 96 матчей, хотя в первых 32 еврокубковых играх за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» он отличился всего один раз. Вторые полсотни мячей Роналду забил всего за 47 матчей. Все голы португальца, кроме трех, пришлись на матчи Лиги чемпионов.

Лучшие бомбардиры клубных турниров УЕФА (*действующие футболисты)

100 - Криштиану Роналду* (143 матча)

97 - Лионель Месси* (118)

76 - Рауль Гонсалес (158)

70 - Филиппо Индзаги (114)

67 - Андрей Шевченко (142)

62 - Рууд ван Нистелрой (92)

61 - Герд Мюллер (69)

59 - Тьерри Анри (140)

59 - Хенрик Ларссон (108)

56 - Златан Ибрагимович* (136)

54 - Эусебио (70)

53 - Алессандро Дель Пьеро (129)

51 - Карим Бензема* (93)

50 - Дидье Дрогба* (102)

50 - Клаас-Ян Хунтелаар* (82)

Статистика учитывает отборочные раунды и основную сетку Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА, Кубка УЕФА/Лиги Европы УЕФА, Суперкубка УЕФА и Кубка Интертото.