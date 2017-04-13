Гостем Sport.ua стал главный редактор сайта Dynamo.kiev.ua Александр Попов. Шурик, как его называют коллеги, объяснил, почему некоторых своих пользователей они банят до 2037 года, вспомнил. как стоял у истоков украинской футбольной интернет-журналистики и признался, что никогда не получал предложений от «Динамо» продать сайт.

БАН ДО 2037 ГОДА

— Через год вашему порталу исполняется 20 лет. Стартуем с вопроса от читателя: «С чем связана новая редакционная политика сайта? Я пользуюсь вашим ресурсом вот уже 5 лет, поэтому могу сравнивать. Сейчас даже конструктивная и корректная критика в адрес «Динамо» и в адрес модераторов вашего сайта мгновенно удаляется».

— Я бы не сказал, что это новая редакционная политика. Мы не изменяем своему выбору в отношении того, что не поддерживаем даже маломальские оскорбления, выпады, призывы к отставке тренерского штаба команды, которой посвящен этот сайт. Так было при Семине, Газзаеве, Блохине. Сейчас нечто подобное происходит с Ребровым, и речь не идет о конструктивной критике, которую мы удаляем. Могу привести пример, это было недавно. Человек оставил комментарий, его забанили, он написал примерно в такой же тональности, как этот вопрос: «Конструктивная критика, я давно болельщик, а вы баните. Что за цензура?». Я смотрю, за что его забанили. За то, что он написал: «Рудько — дырка». Это не матерное слово, но в нашей системе координат модерации это является оскорблением, переходом на личности, за такое мы баним без разговоров. В зависимости от того, какое оскорбление, определяется срок бана.

— Многие жаловались, что вы их баните на тридцать лет — до 2037 года. Это кто придумал?

— Это потешная история. Мы не сразу это исправили, а потом уже решили оставить. Так реализовали наши программисты бессрочный бан. Это был, кажется, 2007 год. Так получилось, что бессрочный бан — это бан до 2037 года. Пользователи, когда происходит такое ограничение их функций, их профиля, получают на почту сообщение о том, что они забанены до 2037 года. Это выглядит несколько комично, конечно. Человек написал, что у него конструктивная критика. Я говорю: «Молодой человек, если вы считаете, что фраза «Рудько — дырка» — это конструктивная критика, в вашем мире пусть так и остается. Но на нашем сайте такое недопустимо». Поэтому, если есть вопросы по поводу незаслуженных банов — мы всегда просим от пользователей конкретный пример. Если мы ошиблись — возвращаем все на свои места. Бывают ошибки, недосмотры, недостаточное погружение в какой-то локальный конфликт между пользователями, несправедливости иногда происходят. Но в случае выпадов в адрес игроков и тренеров «Динамо» никаких компромиссов с нашей стороны быть не может.

— Давайте вспомним эпоху рождения вашего сайта. Дмитрий Копий, который стоял у истоков Sport.ua, вспоминал: в первые годы, когда хотели взять интервью у футболиста или тренера, услышав о том, что это сайт, они обычно отказывались. Тогда это было чем-то новым, не очень понятным. Что-то подобное с вашим порталом было?

— Да. В те времена, по большому счету, интернета еще не было в Украине, а Dynamo.kiev.ua уже был. Поэтому восприятие сайта как СМИ, которому нужно давать интервью, еще не укладывалось в голове, еще не был сформирован шаблон, не воспринимали как издание. Были определенные проблемы: если кому-то позвонишь, попросишь интервью, говорили: «Сайт — что это такое? Прекратите». Но в какой-то момент на пресс-конференциях стали появляться представители сайтов, их начали аккредитовывать как СМИ.

— Сколько лет прошло, прежде чем начали аккредитовывать?

— Где-то в начале 2000-х уже все было хорошо с этим.

— Вопрос от читателя: «В чем вы видите перспективу сайта? Какое направление развития, усовершенствования сайта? Или все останется так же, без особых новаторств? Мне очень нравится «Разбор полетов» с Александром Головко. Хотелось бы, чтобы такой разбор был после каждого матча. Возможно, и не с Головко, а с другими игроками, специалистами, людьми из мира футбола».

— Таким же не останется точно. Глобальное направление ближайших перемен насчет того, каким будет сайт, уже принято, я бы его назвал рискованным. Но Интернет — это в принципе такая субстанция, которая призвана проводить эксперименты, делать нестандартные шаги. Есть определенные решения относительно того, как изменится сайт, но я бы не хотел пока об этом говорить. Это произойдет в ближайшем будущем. Мы приняли это решение, исходя их того, насколько сильно упал интерес к спорту в стране.

— На вашем месте сидел Игорь Цыганык, он сказал, что рейтинг трансляций матчей украинской Премьер-лиги на телеканале «2+2» упал в четыре раза. Насколько снизилось количество пользователей, которые заходят на ваш сайт по сравнению с 2013 годом?

— Раза в два-два с половиной. Когда у нас проходило Евро-2012, был определенный пик — мы вышли на суточную посещаемость в 100 тысяч уникальных посетителей. Сейчас у нас в сутки в два раза меньше. Сейчас весна неинтересная, без еврокубков, депрессивная с точки зрения восприятия футбола, поэтому проседание даже больше, чем мы предполагали. Осенью складывалось интереснее, посетителей было 60-70 тысяч. Если за месяц у нас было порядка 1 200 000 уникальных посетителей в 2012 году, то сейчас — порядка 500-600 тысяч.

Что касается «Разбора полетов» с Головко, тут тоже есть определенные идеи. Но основная проблема в том, что мы здесь зависимы от интервьюированного. Головко не может после каждого матча к нам приходить. Он это делает на общественных началах, идет нам навстречу. Он после каждого матча, после работы ночью в студии на телевидении, приходит к нам на следующий день и тратит свое время. Это, на минуточку, главный тренер молодежной сборной Украины. Он всегда идет нам навстречу, поэтому мы не злоупотребляем его отношением.

— Вопрос от читателя, не без чувства юмора: «Это правда, что все админы вашего сайта начинают день с молитвы «Боже, покарай Шахтер...»?».

— Другая молитва.

— Какая?

— Секрет.

— Как «Динамо» относится к тому, что в выдаче Google по запросу «Динамо» (Киев) ваш сайт стоит на первом месте, а официальный сайт «Динамо» — на втором? Были ли предложения со стороны клуба купить «Динамо Киев от Шурика»?





— Нет, никаких предложений от «Динамо» никогда не поступало. Мы с самого начала со всеми медийными службами клуба находимся в дружеских отношениях, поскольку служим одному бренду, поэтому в спаянной связке все время движемся. Никаких предложений не было, наверное, еще и потому что мы друг друга всегда поддерживаем. А что касается выдачи, есть много запросов, на других запросах на первом месте официальный сайт. На этом наш сайт выдается первым, потому что все-таки домен постарше, история сайта. Но давайте будем откровенны: задачи, которые решает клуб «Динамо», несколько крупнее, чем фокусировка на выдаче Google по запросу «Динамо» (Киев).

ГУСИН И ХРУЩЕВКА, ЛОБАНОВСКИЙ И ЛЕКЦИИ

— Топ-5 оригинальных историй совместных выездов «Динамо» или интервью с игроками.

— Самая запоминающаяся встреча было с покойным, к сожалению, Андреем Гусиным. В то время, когда еще практически не было интернета (это был, наверное, 1999 год), Гусин в числе других продвинутых игроков «Динамо» на тот момент выходил на стену, общался с болельщиками. Его зацепило то, что все сомневались — настоящий это Гусин или нет. Тогда же не существовало фейсбука, то есть проблема с аутентичностью была большая. Понятно, что я мог выступить с сообщением о том, что это настоящий Гусин — любите, уважайте, отвечайте ему. Но Андрею этого показалось мало. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, если это возможно, проанонсировал мое общение с болельщиками. Я приду в указанное время и отвечу на вопросы». Мы все это сделали. Но вторая проблема — тогда не было гаджетов. Были только стационарные компьютеры, и еще не у всех был выход в интернет. И игроки тогда были не настолько подкованными в банальном наборе текста. Поэтому сошлись на таком варианте, что мы где-то встретимся, Андрей будет отвечать на вопросы, а я буду печатать от его имени. А где — тоже непонятно. Не будем же мы в интернет-кафе сидеть с Гусиным.

— Офиса еще не было?

— Нет. Я тогда вообще еще в Нацбанке работал. Гусин, полуфиналист Лиги чемпионов, говорит: «Так давай я к тебе приеду». Я говорю: «Давай». А у самого съемная хрущевка, никакого скилла относительно того, как себя вести с полуфиналистами Лиги чемпионов. А что они едят? Что делать, когда он ко мне придет в съемную хрущевку? Что ему приготовить? Заказал пиццу. Он приехал, обычный человек, сел со мной за компьютер, отвечали на вопросы. Можно это все на стене увидеть. Это была, конечно, самая запоминающаяся история. С тех пор мы с Андрюшей всегда были в замечательных отношениях, он давал мне много других интересных интервью.

В памяти остались пресс-конференции Лобановского в Конча-Заспе. Это было что-то с чем-то! Это были не пресс-конференции, а лекции. Длились они, как настоящие лекции, по два часа. У тебя еще не было таких навыков расшифровывать, как сейчас. Ты не знаешь, что с этим делать, восемь часов эту пресс-конференцию расшифровываешь — после этого ты просто не человек, а какое-то тело. Но эмоции были зашкаливающие. То, как он себя ведет, как отвечает — запоминается на всю жизнь.

НЕПОНЯТНЫЙ ОТРОСТОК

— На месте Павелко вы бы пролонгировали контракт с Коллиной? Пьерлуиджи справляется со своими обязанностями?

— Я бы не хотел оказаться на месте президента ФФУ. Но мне кажется, что глобальная проблема в нашем футбольном хозяйстве — с судьями. Если пытаться в общей системе решать что-то локальное, что зависит от всей системы — все равно результата не будет. Я думаю, ничего не изменится в нашем судействе, пока глобально не изменится ситуация во всем нашем футбольном хозяйстве. Не будет результата, я не верю в это.

— Как вы относитесь к новому формату проведения чемпионата Украины?

— Я в любом случае воспринимаю это позитивно по той причине, что предпринята какая-то попытка что-то изменить. Если ничего не делать — будет у нас болото, которое было. Может быть, сейчас тоже получилась довольно странная ситуация, потому что непонятно, к какому месту прикладывать вторую шестерку. Но предпринята попытка, и сейчас есть шанс, что хоть на какие-то матчи будет повышена вовлекаемость аудитории. Все-таки интерес к первой шестерке выше, чем к первому этапу — это позитив. Негатива да, много. Как непонятный отросток — эта вторая шестерка. Нужно придумать другие варианты, а не формат 16 команд, когда их просто нет.

— По вашему мнению, чемпионат Украины достиг своего дна?

— Нет, мы еще не на дне. Во-первых, это не падение. Я это воспринимаю как определенную перезагрузку всему, что происходит в нашем футболе. Пока большинство клубов не пройдут через то, что проходит «Волынь», «Днепр», прошел «Металлист» — будет продолжаться то, что вы называете падением на дно. Я это воспринимаю как перезагрузку. Насчет оценки наших реалий, ценности нашего футбола, украинских футболистов во многом мы витали в облаках, и уровень был искусственно завышен за счет многих факторов. А когда все успокоится — мы увидим, на каком мы уровне, и от него сможем стартовать наверх, без иллюзий.

— Как оцениваете работу Генинсона?

— Новый логотип Премьер-лиги красивый. Новый сайт такой себе, неудобный в пользовании. Может, он стал красивее, моднее с точки зрения визуализации и функционала, более модерновый. Но с точки зрения потребления информации он стал хуже. А в остальном — я не знаю, что оценивать.

— С Николаем Несенюком вас связывает крепкая мужская дружба?





— Мы товарищи. Он один из немногих в спортивной журналистике, с кем у меня доверительные отношения. Это при том, что у нас не так то и много общего. Когда возникают разногласия, мы не ссоримся. Уважаем мнение друг друга. С ним можно поехать на его или на моей машине на какой-то выезд и всю дорогу прекрасно душевно проговорить на профессиональные темы.

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОДРАЖАТЕЛЬСТВО

— Сколько украинских спортивных или футбольных сайтов, по вашему мнению, являются самоокупаемыми? То есть, является успешными коммерческими проектами.

— Не знаю, сколько сейчас сайтов являются самоокупаемыми, но знаю: если задаться целью — сейчас еще можно сделать хотя бы так, чтобы уровни доходов и расходов были сопоставимы. Это абсолютно реальная задача при определенном объеме знаний, который для этого необходим, с точки зрения оптимизации рекламного трафика и так далее. Можно сейчас сделать так, чтобы спортивный сайт был окупаемым. Думаю, большинство сайтов, если не все, которые в топе, самоокупаемые сейчас. Из первой десятки сайтов пять точно должны быть самоокупаемыми.

— Когда сайт Dynamo.kiev.ua стал самоокупаемым?

— Разные периоды были. Несмотря на падение посещаемости, рекламного рынка, мы нашли модель, которая позволяет сайту быть как минимум самоокупаемым.

— Кого из украинских комментаторов слушаете с удовольствием? Кого ни за что не допустили бы к эфиру? Кого из журналистов интересно почитать, кроме Николая Несенюка?

— С комментаторами все просто. Я слушаю тех комментаторов, которые не орут во время острых атак только ради того, чтобы орать. Таких мало, и для меня это почему-то является фактором. Нормально воспринимаю Витю Вацко. Он эмоционально комментирует, но не орет, не визжит. У него есть эмоция, но она не превышает уровень децибелов, не вызывает раздражения. А многие комментаторы, такое ощущение, пытаются подражать кому-то, и понимают, что нужно тоже эмоционально себя вести, решают просто орать во время атак. Это непрофессионализм и подражательство. Это раздражает, я в таких случаях или совсем выключаю звук или хотя бы делаю его на минимум.

Из журналистов я всегда симпатизировал коллегам из газеты «Команда». Они продолжают работать на новом сайте. У них всегда качественные и статьи, и интервью. Сколько выходят материалы этих ребят — я всегда вижу, что мне по-прежнему есть, чему учиться, в плане журналистской деятельности.

— Какими своими интервью гордитесь?

— Первое, которое нужно назвать — с Игорем Суркисом. С ним долго не складывалось. Насколько я знаю, он вполне нормально относится к сайту, но, видимо, у меня не хватает навыков, чтобы договориться с президентом футбольного клуба об интервью. В итоге этот день настал, интервью состоялось у него в кабинете. Это был запоминающийся для меня день, потому что долго с этим не складывалось.

Запомнилось интервью с Юрием Семиным. В нем не было ничего особенного, но оно оказалось настолько простым, легким с точки зрения организации. Проходило прямо в его комнате на базе в Конча-Заспе. Запомнились все интервью с историческими личностями, которые выступали в «Динамо». Когда-то с Ребровым мы общались. Помню, в ресторане семьи Лобановского «У Мэтра» в Конча-Заспе мы сидели, был приятный, душевный разговор. Много было спонтанных интервью, которые получались неожиданно интересными. Бывало, в аэропорту просто подойдешь, перекинешься парой слов, а в итоге сядешь, поговоришь — и получается интересная беседа. Когда-то это было с Ярмоленко, с Шевченко. Много примеров, я не могу выделить для себя топ-5.

ДРЕВНИЙ ТЕРРИКОН

— Знакомы с руководителем проекта Terrikon.com? Дружите семьями?

— Знакомы мы давно. Террикон, кстати, такой же древний, как и Динамо. Ему, по-моему, даже на год больше. В те времена, когда интернета еще не было, а наши сайты были, мы общались. Но когда начали заостряться углы в плане соперничества «Шахтера» и «Динамо» во всех сферах — все перешло в дистанцированное молчание. То есть знакомы, но не общаемся.

— За «Шахтер» в еврокубках болеете?

— Нет.

— Давайте вернемся к «Динамо». Ситуация с Макаренко — прокол его агента? Есть какая-то инсайдерская информация по этому поводу?

— Скорее всего, да. Из того, что я слышал в кулуарах, речь идет о том, что недостаточно оперативно сработали агенты и неправильно оценили ситуацию.

— Говорили, что, возможно. летом вернется в «Динамо».

— Любой игрок, который стал свободным агентом, уйдя из «Динамо», может в него вернуться.

— Как в момент глубокого кризиса агентский рынок практически монополизировал Вадим Шаблий? Была информация, что он подписал 22 игрока, находящихся на контракте в «Динамо». В чем феномен Вадима? Или, возможно, он просто удобен президенту киевского клуба?

— Нет, я не думаю, что это удобство президенту «Динамо». У каждого человека бывает период, когда он на волне — тогда он берет свое, получает от этого удовольствие, достигает успехов. Через какое-то время ситуация изменится. Я уверен, что не будет такого, что Шаблий и дальше будет вести всех игроков «Динамо». Это изменится, но сейчас так сложились обстоятельства, произошло такое количество изменений в футбольном хозяйстве, в том числе в агентской сфере, что Шаблий, наверное, среагировал лучше других.





Продолжение интервью ожидайте позже...

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО