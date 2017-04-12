ну и на фига мне чемп страны недоимперии,или он вам,редакции нужен?

та не, врядли... у него и опыт есть, в том числе и что такое реал на сантьяго... не думаю... може...

Вболівав за баварію. Та ОДИНАДЦЯТЬ З ЧОТИРНАДЦЯТИ, В ПЛОЩИНУ!!!!! А це вже щось. Дивно, але від м...

Pavel Yakimovich, 13.04.2017 00:26врядли анчелотти настолько глуп, чтобы лезть вперед в мадриде--...

та ну... как и на камп ноу, так и на сантьяго бернабеу - как бы команде гостей не надо было отыгр...

kot-7, 13.04.2017 00:19------------------------------------Я просто колдун...

Баварке ой как Лёвы не хватало... Надеюсь на ответку он выйдет здоровый и злой