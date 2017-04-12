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Бавария
1:2
Реал Мадрид
12.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария — Реал Мадрид — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал Мадрид»

  • 13.04.2017 00:38
  • 87 просмотров
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Метки
ФК Бавария. «Бавария» — «Реал Мадрид»
© ФК Бавария. «Бавария» — «Реал Мадрид»

В первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал Мадрид» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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