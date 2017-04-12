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Атлетико Мадрид
1:0
Лестер Сити
12.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико Мадрид — Лестер Сити — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Лестер Сити»

  • 13.04.2017 00:34
  • 50 просмотров
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Метки
twitter.com/atletienglish. «Атлетико Мадрид» — «Лестер Сити»
© twitter.com/atletienglish. «Атлетико Мадрид» — «Лестер Сити»

В первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Лестер Сити» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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