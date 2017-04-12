Бавария - Реал: ученик обыгрывает учителя

Это был матч двух команд, которые называли главными претендентами на выход в финал нынешней Лиги чемпионов. «Бавария» не без проблем вышла из своей отборочной группы, однако в 1/8 финала не испытала трудностей с лондонским «Арсеналом», который получил в свои ворота 10 голов в двух матчах плей-офф. «Реал» же шел по дистанции ровно и ехал в Мюнхен с надеждой добыть приемлемый для себя результат, который облегчит задачу в ответном поединке.

Перед самым стартом матча стало понятно, что задачу команде Зинедина Зидана облегчил Роберт Левандовски, который не успел восстановиться от травмы, полученной в матче против «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге, и не был включен в заявку на четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. За польского форварда пришлось отдуваться едва восстановившемуся после повреждения Томасу Мюллеру, который со своей задачей не справился и достаточно слабо выглядел в этом поединке, в принципе, как и во всем нынешнем сезоне.

Несмотря на беззубость в атаке, именно «Бавария» в первом тайме выглядела предпочтительнее своего соперника, создав достаточное количество моментов, чтобы уйти на перерыв с крупным счетом. Сначала Артуро Видаль протаранил оборону гостей после розыгрыша углового и открыл счет в матче, а под занавес первого тайма арбитр назначил достаточно спорный пенальти за якобы игру рукой в своей штрафной Даниэля Карвахаля. Однако на этот раз один из лучших игроков матча Видаль не смог огорчить Кейлора Наваса, пробив выше ворот.

В раздевалки команды уходили в совершенно разном настроении, и никто не мог предположить, что во втором тайме картина кардинально поменяется. «Реал» заиграл более организованно и одна из его атак увенчалась успехом. Пас Каземиро на правый фланг, где передачу принял Карвахаль и вторым касанием прострелил в центр штрафной. Криштиану Роналду оставалось лишь воспользоваться пространством и переиграть Мануэля Нойера, который до этого пару раз выручал свою команду.

Пока «Бавария» пыталась прийти в себя и вернуть уверенность, быстрая контратака «сливочных» стала сюрпризом для Хави Мартинеса, занявшего место центрального защитника в отсутствии еще одного травмированного игрока, Матса Хуммельса. Испанский бек сфолил в центре поля на Роналду и увидел перед собой вторую желтую карточку. «Сливочные» пошли добивать обескровленного соперника и за 13 минут до финального свистка добились своего. И снова Роналду, но на этот раз уже после подачи слева, сыграл на опережение и не оставил шансов Нойеру.

Максим ГРОЗНЫЙ

«Бавария» - «Реал» Мадрид - 1:2

Голы: Артуро Видаль, 26 - Криштиану Роналду, 47, 77.

На 45-й минуте Артуро Видаль не реализовал пенальти (выше ворот).

«Бавария»: Мануэль Нойер, Джером Боатенг, Филипп Лам, Хаби Алонсо (Хуан Бернат, '63), Артуро Видаль, Арьен Роббен, Давид Алаба, Франк Рибери (Дуглас Коста, '66), Тиаго Алькантара, Хави Мартинес, Томас Мюллер (Кингсли Коман, '81).

«Реал» Мадрид: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Каземиро, Гарет Бэйл (Марко Асенсио, '59), Лука Модрич (Матео Ковачич, '91), Тони Крооc, Карим Бензема (Хамес Родригес, '83), Криштиану Роналду

Предупреждения: Артуро Видаль, 90. Хаби Алонсо, 46. Хави Мартинес, 58. - Тони Крооc, 44. Даниэль Карвахаль, 45.

Удаление: Хави Мартинес, 61.