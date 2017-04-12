Атлетико одолел Лестер благодаря сомнительному пенальти

Первый раунд четвертьфинальной битвы между «Атлетико» и «Лестером» остался за мадридцами, но их преимущество нельзя назвать неоспоримым.

Откровенно говоря, матч получился не слишком зрелищным. «Лестер» приехал в Мадрид прежде всего отбиваться и этого не скрывал. «Матрасники» же играли максимально прагматично, сделав ставку на результат.

Первую половину встречи хозяева провели очень активно, много контролировали мяч и постоянно старались угрожать воротам Шмейхеля. Уже на 5-й минуте мяч после дальнего удара Коке облизал внешнюю строну штанги ворот «лис». Голкипер, вроде бы, успевал, но чем черт не шутит… Стоит отметить что, игроки «Атлетико» часто били издали, но особенной опасности их выстрелы не несли.

Ближе к середине первого тайма «Лестер» перехватил инициативу и провел серию атак, впрочем, не получив от этого никаких дивидендов.

А на 28-й минуте произошел, пожалуй, ключевой момент встречи. Гризманн подхватил мяч на своей половине поля и, вспомнив про День космонавтики, как ракета умчался к воротам по левому флангу. Вдогонку за ним устремился Олбрайтон, не успел и был вынужден фолить в опасной близости от границы штрафной. Рефери не колеблясь указал на «точку», но повтор подтвердил, что фол все же имел место быть до линии штрафной. Таким образом, пенальти был назначен ошибочно. Приговор исполнил сам Гризманн, отправив мяч в левый от себя угол, тогда как Шмейхель упал в другую сторону.

Во втором тайме «Атлетико» атаковал меньше, команда явно берегла силы для будущих боев. «Лестер» же так и не создал ничего по-настоящему опасного: Варди растворился на поле, как ложка сахара в стакане крепкого чая, Марез запомнился тем, что на 60-й минуте выпрашивал пенальти, которого не было и в помине. Хорошо еще, что «горчичник» не выпросил, судья явно пожалел игрока английского клуба.

«Матрасники» умело засушили игру, с чем «Лестер», в принципе, и не спорил. Счет 0:1 вполне устраивал англичан, которые надеются на магию своего домашнего стадиона «Кинг Пауэр». В конце концов, если удалось в противостоянии с «Севильей», почему не может получиться с «Атлетико»? Мадридцы, конечно, играли с позиции силы, но счет 1:0 – очень уж скользкий счет, многие команды поплатились за то, что чувствовали себя в сравнительной безопасности…

В целом, в этой паре еще ничегошеньки не решено, несмотря на то, что «Атлетико» выглядит заметно сильнее «Лестера». Свой гол дома «лисы» обязательно забьют, а дальше все будет зависеть от крепости их оборонительных редутов. Ждем ответного матча, все самое интересное впереди.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Атлетико Мадрид» - «Лестер Сити» - 1:0

Антуан Гризманн, 28, с пенальти

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак, Диего Годин, Стефан Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Габи, Сауль Ньигес, Фернандо Торрес (Томас Тейе, '75), Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Янник Феррейра-Карраско (Анхель Корреа, '65)

«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Дэнни Симпсон, Йоан Беналуан, Кристиан Фухс, Роберт Хут, Дэниэл Дринквотер, Марк Олбрайтон, Онинье-Уилфред Ндиди, Рияд Марез, Синдзи Окадзаки (Энди Кинг, '46), Джейми Варди (Ислам Слимани, '77)

Марк Олбрайтон, 27. Йоан Беналуан, 49. Роберт Хут, 58.

АТЛЕТИКО МАДРИД - ЛЕСТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА