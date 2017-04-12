Херсонський Кристал втратив професійний статус

Рада ліг ухвалила рішення про зняття ФК «Кристал» зі змагань другої ліги та виключення клубу зі складу Професіональної футбольної ліги через складне фінансове становище. До відповідної заяви додано протокол загальних зборів учасників ФК «Кристал» з аналогічним проханням та аргументацією.

Нагадаємо, «Кристал» провів 19 матчів у 34-х турах, що складає більш як 50% від загальної кількості. Таким чином команді з Херсону буде зараховано технічні поразки у матчах весняної частини змагань (– : + ) , а командам-суперницям зараховуються технічні перемоги (+:–).

Свої три очки у турнірній таблиці вже отримали ФК «Жемчужина», «Мир» та «Поділля». Нагадаємо, 30 березня, на адресу Адміністрації ПФЛ надійшов лист від ФК «Кристал» (Херсон) про те, що команда знімається зі змагань другої ліги сезону 2016/17. Головною причиною називається складна фінансова та політична ситуація.