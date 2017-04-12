Леонарду ЖАРДИМ: «Мбаппе достигнет больших высот»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями об игре Килиана Мбаппе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:2), где Мбаппе отметился дублем.

«Мбаппе не останавливается в своем развитии. Он с нами уже второй год и продолжает все так же упорно трудиться. Он знает, чего все это стоит. Мы рады его выступлениям, и я говорю не только про сегодня.

Думаю, он взберется на очень большие высоты. Я не устаю повторять, что прогресс возможен только через большой труд, и мы поможем ему не сбиться с пути. Что касается нашего противостояния с «Боруссией», то сделано только полдела», – отметил Жардим.