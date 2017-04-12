Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Есть шанс зацепиться за Лигу Европы»

Украинский полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий рассказал о положении дел в команде.

— Зимой у вас возникли трудности с визой, и вы долгое время не могли присоединиться к команде. Это психологически давило на вас?

— Вся эта ситуация, которая произошла, очень давила на меня. Я был не в лучшем психологическом состоянии.

— Сейчас вы вновь выходите в стартовом составе. Какие эмоции испытываете?

— Была пауза три недели в чемпионате, и это мне сыграло на руку. Я работал, доказывал и ждал своего шанса. Эмоции? Только положительные, я рад, что все наладилось и я вновь в игре.

— В Бельгии сейчас, как и в Украине, начался второй этап чемпионата. Какие задачи у клуба на оставшуюся часть сезона?

— У нас задача выиграть группу. Это хорошо, что есть шанс зацепиться за Лигу Европы. Хоть и небольшой, но он есть.