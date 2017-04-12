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Юрий Калитвинцев возвращает Динамо в РПЛ

Московский клуб обеспечил себе путевку в элиту российского футбола

  • 12.04.2017 22:24
  • 2704 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев
© ФК Динамо Москва. Юрий Калитвинцев

Московское «Динамо» гарантировало себе путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за семь туров до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» со счетом 0:0 в гостевом матче 31-го тура первенства. Хабаровский клуб набрал 47 очков и занимает третье место в таблице ФНЛ, уступая «Динамо» 22 очка за семь туров до конца турнира. Таким образом, «Динамо», которое ранее в среду сыграло вничью с «Химками» со счетом 0:0, займет минимум второе место по итогам сезона, что дает право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола. До этого московская команда была единственной в России, которая не вылетала во второй по значимости дивизион чемпионата страны. 

Главным тренером московского «Динамо» является украинский специалист Юрий Калитвинцев.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 12.04.2017 22:29
    -7
    как-то пофиг... новость о еще одном лаптеногом гастарбайтере! ...пусть там и сидит!
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    romaxamelnik
      romaxamelnik, 12.04.2017 22:30
    +1
    В Киев!
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 12.04.2017 22:41
    +3
    M-E-S-S-E-R, 12.04.2017 22:29
    как-то пофиг... новость о еще одном лаптеногом гастарбайтере! ...пусть там и сидит!
    ну він взагалі то росіянин на відміну від деяких заслужених ЗАРОБІТЧАН
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.04.2017 22:49
    +2
    Молодець
    Ссылка
    solova63
      solova63, 12.04.2017 23:01
    0
    Да как-то пох вообще! Он изначально руцкий, в Киев попал будучи уже 26 лет от роду! просто чел вернулся домой, к себе в рашу......
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 12.04.2017 23:14
    0
    Щас бы делать так, чтобы с футболом в стране была жопа, а потом, когда какой-нибудь Калитвинцев вдруг выстрелил где-то за границей, сразу звать назад... Идиотство. Развивайте футбол, зовите иностранных, если свои у нас не могут в футбол
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