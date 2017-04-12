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Боруссия Д
2:3
Монако
12.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия Дортмунд — Монако — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Монако»

  • 12.04.2017 22:35
  • 645 просмотров
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Метки
worldfootball.net. «Боруссия Дортмунд» - «Монако»
© worldfootball.net. «Боруссия Дортмунд» - «Монако»

В первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия  Дортмунд» — «Монако» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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