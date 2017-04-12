Силлах битый перебитый. Был когда то перспективный, а стал посредственный.

Не то что-бы матч скучный, но количество ударов заставляет задуматься (и уснуть).

Щас бы делать так, чтобы с футболом в стране была жопа, а потом, когда какой-нибудь Калитвинцев в...

Да как-то пох вообще! Он изначально руцкий, в Киев попал будучи уже 26 лет от роду! просто чел ве...