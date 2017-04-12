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Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Шальке хочет выйти в следующий раунд»

Наставник немецкого клуба поделился ожиданиями от битвы с «Аяксом»

  • 12.04.2017 22:16
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ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

На пресс-конференции перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы против «Аякса» главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль чётко изложил цель своей команды: «Мы хотим добыть хороший результат и создать хорошие предпосылки для ответного матча на «ФЕЛЬТИНС-Арене».

В текущем сезоне Лиги Европы второй номер турнирной таблицы чемпионата Голландии демонстрировал такую же уверенную игру как и «Шальке». Групповой этап команда Петера Боса завершила на первом месте, не потерпев ни одного поражения, а на пути в четвертьфиналу уверенно прошла варшавскую «Легию» и «Копенгаген».

«Мы амбициозны и хотим выйти в следующий раунд. Ради этого мы выложились на максимум в 1/8 против «Боруссии» Мёнхенгладбах. Мы жаждем большего», - подчеркнул Вайнцирль. При этом главный тренер «Шальке» предупредил, что к «Аяксу» нужно отнестись со всей серьезностью: «Аякс» быстро действует в атаке, всегда создает опасные моменты и при этом обладает целым рядом индивидуально очень сильных футболистов. Нам понадобится наша лучшая игра». Будет важно сохранять на протяжении всех 90 минут полную концентрацию и при этом не забывать об эффективных действиях в атаке. «Против «Вольфсбурга» у нас это получилось очень хорошо», - отметил наставник шалькеров.

О своих планах относительно стартового состава Маркус Вайнцирль как всегда ничего не сказал. «Любому тренеру непросто сделать выбор стартового состава, когда у него есть несколько вариантов», - заявил Вайнцирль, который примет решение по составу после заключительной предматчевой тренировки. 

Точно известно, что в матче не примет участие Эрик Максим Шупо-Мотинг. В игре с «Вольфсубргом» камерунец получил травму колена. «Очень жаль, что Шупо не сможет сыграть. В последнее время он был очень хорош», - посетовал Вайнцирль. Также в заявку не попал Коке, который ввиду своего долгого восстановления не был заявлен на Лигу Европы.

Источник — ФК Шальке

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