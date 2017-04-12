Яя ТУРЕ: «Я хочу выигрывать награды»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре мечтает поднять Кубок Англии 2017.

Команда Пепа Гвардиолы продолжает борьбу за место в Премьер-лиге этого сезона и, по словам Яя Туре, «Ман Сити» сфокусирован на матче Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который пройдёт в эти выходные.

Кроме того, «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Арсеналом» на стадионе «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии. Туре начал играть за «Ман Сити» в 2010 году и с тех пор дважды выигрывал Премьер-лигу и Кубок лиги, а также Кубок Англии и, как признался игрок, он мечтает поднять кубок вновь.

«Я хочу выигрывать награды. Я надеюсь, что мы поднимем что-то [кубок] для нас и наших фанатов в этом году», – сказал Туре.

«Весь этот год мы постоянно боролись за что-то. Я надеюсь, что в этом году мы снова сможем. Наша основная цель в этом году – это Кубок Англии. Мы ждём его с нетерпением. Но сначала у нас «Саутгемптон», и тогда мы посмотрим, что произойдёт», – сказал Яя.

«Я игрок, который постоянно хочет побеждать», – пояснил он. «В футболе ты иногда проигрываешь или играешь вничью. Мы хотим всегда быть на вершине и, в то же время, мы хотим идти дальше».

«В субботу мы играем с «Саутгемптоном», и мы постараемся выиграть этот матч», – сказал он.

Туре похвалил испанца Давида Сильву, который отметил свой 300-й матч с «Ман Сити» победой над «Халл» в субботу со счётом 3-1.

Сильва стал играть за «Манчестер Сити» тем же летом, что и Туре. И теперь оба игрока считаются лучшими в истории «Сити».

Яя Туре вышел на поле за «Ман Сити» 292 раза. По его словам, Сильва обладает качествами, схожими с такими прекрасными испанскими игроками, как Андреас Иньеста и Хави. Способность Сильва задавать тон игре и обходить защиту делает его очень важным игроком, пояснил Туре.

«Иногда когда ты играешь против команд, где они очень близко и они стараются приблизиться, тебе нужна креативность», – сказал Туре о владении мячом Сильвы. «Я думаю, что порой нам нужен умный игрок, чтобы читать между строк и быстро передать мяч».

«Я играл с такими игроками, как Иньеста и Хави. Честно говоря, они очень похожий тип игроков [с Сильвой]», – пояснил Яя Туре. «Иногда играя на домашнем поле, нам нужен такой тип игрока. Игрок, который будет на поле и который очень хорошо владеет мячом».

«Он потрясающий игрок для этого клуба, и я очень рад, что он отыграл 300 матчей здесь. Я очень рад играть вместе с прекрасными футболистами», – сказал Туре.

«Он полный уверенности игрок с большим опытом. Он знает, как работает эта лига и иногда нам нужен такой тип игрока, чтобы контролировать матч и задавать тон игре», – сказал Яя. «Сильва очень важный для клуба игрок, и мы очень им довольны».