Боруссия в Дортмунде уступила Монако

Основные события вокруг матча развивались вчера, когда, собственно, и должен был состояться поединок. Однако во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на игру с «Монако», произошли три маломощных взрыва. В результате инцидента пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра. Позже представитель клуба сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Разумеется, ни о какой игре речь не шла, и встречу перенесли на среду. Заодно были повышены меры безопасности и на других матчах. Дабы успокоить болельщиков, поединок пообещал посетить министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Однако легко представить себе психологическое состояние футболистов дортмундского клуба, переживших теракт. Потому главным вопросом было, в каком состоянии они окажутся накануне поединка. Ведь последняя встреча для «Боруссии» завершилась разгромом от «Баварии». К тому же дортмундцы - едва ли не самый «молодой» четвертьфиналист нынешней Лиги чемпионов (средний возраст игроков команды – 25,63 года). Моложе – только «Монако» (25,28), так что кто бы ни вышел в полуфинал, он останется в этом звании.

Интересно было бы посмотреть и за дуэлью двух французских вундеркиндов: Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. 19-летний Дембеле уже стал если не основной, то весьма значимой силой в атаке дортмундцев. Мбаппе, который на год младше, и вовсе незаменим для «Монако»: 19 мячей и 8 ассистов в 35-ти поединках нынешнего сезона говорят сами за себя. Оба вышли с первых минут, как и другие важные игроки атаки: Обамеянг у хозяев и Фалькао у монегкасков. Так что зрители, которые все же попали на матч, вправе были ожидать искрометной игры.

В общем, первый тайм таким и получился. Вот только феерила на поле одна команда – «Монако». Хозяева владели мячом, монегаски контратаковали. И вполне преуспели. Сперва Мбаппе ворвался в штрафную, но его за футболку прихватил Сократис. Арбитр указал на «точку» (с чем, в принципе, никто и не спорил), однако Фабиньо не сумел реализовать приговор. Бразилец пробил на точность, но послал мяч рядом со штангой. Тем не менее, гости открыли счет буквально в следующей контратаке: мяч оказался на фланге у Лемара, тот подал на дальний угол вратарской – и попал в Мбаппе, от которого сфера отскочила в сетку. Стоит отметить, что Мбаппе в момент паса пребывал в офсайде. К слову, затем почти такая же ситуация была и у его старшего партнера по сборной Франции, однако Дембеле не попал в ворота, да и боковой арбитр зафиксировал «вне игры». После гола поединок продолжался в том же духе: «Боруссия» владела мячом вдвое чаще, монегаски искали малейшую возможность для выпада – и вскоре нашли. Очередная контратака, очередной навес с фланга (Раджи) – и Бендер, на миг опередив дышавшего в затылок Фалькао, срезал мяч в собственные ворота. Дождь, лившийся на Дортмунд – ничто в сравнении с таким «холодным душем». К слову, для Бендера этот матч стал первым в календарном году, который Свен начал в основе – и завершил уже в перерыве.

Второй тайм хозяева начали еще активнее, «Монако» оказался заперт в штрафной. При всем при этом по-настоящему острых моментов у ворот Субашича не возникало вплоть до 57-й минуты. А затем случилась очередная атака «Боруссии», Обамеянг пяткой с лёта (!) выдал пас себе за спину, мяч подхватил Кагава, наперерез которому кинулся вратарь. Удар у японца не получился. Зато получился пас на Дембеле, которому оставалось поразить пустые ворота. После этого дортмундцы чуть сбавили обороты, готовясь в заключительному штурму – и снова допустили ошибку в обороне. Пищек отдал не слишком сильный пас назад на Сократиса, тот зачем-то начал пятиться – а в результате мяч перехватил Мбаппе. Француз легко убежал один на один, однако сыграл просто феноменально – не стал сближаться с вратарем, а уверенно пробил из полукружия штрафной точно в девятку! К чести немецкой команды, и после этого она показала, что не собирается опускать руки. Кагава получил мяч в штрафной, на «носовом платке» обыграл двоих защитников и пробил мимо голкипера. 2:3, однако на большее подопечных Томаса Тухеля не хватило. Как и ожидалось, игра вышла результативной и не решила вопрос о полуфиналисте. Ровно через неделю, 19-го апреля, нас ожидает не менее захватывающий поединок в Монако.



«Боруссия Д» - «Монако» - 2:3

Усман Дембеле, 57, Шинджи Кагава, 84 - Килиан Мбаппе, 19, Свен Бендер, 35, автогол, Килиан Мбаппе, 79

«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек, Маттиас Гинтер, Рафаэль Геррейру, Сократис Папастатопулос, Марсель Шмельцер (Кристиан Пулишич, '46), Свен Бендер (Нури Шахин, '46), Усман Дембеле, Шинджи Кагава, Юлиан Вайгл, Пьер-Эмерик Обамеянг

«Монако»: Даниель Субашич, Альмами Туре, Андреа Раджи, Жемерсон, Камил Глик, Фабиньо, Жоау Моутинью, Бернарду Силва (Набиль Дирар, '66), Тома Лемар, Фалькао (Валере Жермен, '85), Килиан Мбаппе

Сократис Папастатопулос, 16. Маттиас Гинтер, 40. - Жемерсон, 46. Тома Лемар, 58. Набиль Дирар, 69. Фабиньо, 81. Даниель Субашич, 87.

На 17-й минуте Фабиньо не реализовал пенальти (мимо).