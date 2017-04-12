Сегодня «Металлист 1925» встретился с болельщиками. На поле педагогического университета имени Григория Сковороды подопечные Александра Призетко проели совместную с фанатами тренировку. Конечно, главным в этот день был далеко не футбол, а в большей степени общение. Футболисты, тренеры и болельщики обсудили предыдущий матч против «Солли Плюс» (1:0), а также поделились мнениями о предстоящих баталиях. Ребята поделились эмоциями, впечатлениями и позитивным настроением.