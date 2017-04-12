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Металлист 1925 сыграл в футбол с фанатами

Товарищеский матч состоялся на поле педагогического университета имени Григория Сковороды

  • 12.04.2017 21:21
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ФК Металлист 1925
© ФК Металлист 1925

Сегодня «Металлист 1925» встретился с болельщиками. На поле педагогического университета имени Григория Сковороды подопечные Александра Призетко проели совместную с фанатами тренировку. Конечно, главным в этот день был далеко не футбол, а в большей степени общение. Футболисты, тренеры и болельщики обсудили предыдущий матч против «Солли Плюс» (1:0), а также поделились мнениями о предстоящих баталиях. Ребята поделились эмоциями, впечатлениями и позитивным настроением.

Источник — ФК Металлист 1925

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