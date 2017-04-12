Артур РУДЬКО: «Не получается избегать ошибок»

Голкипер «Динамо» Артур Рудько рассказал о подготовке к матчу с «Зарей», а также оценил новую схему игры команды.

- В каком режиме команда готовится к матчу с «Зарей»?

- Проходим привычный недельный цикл. Разобрали игру с «Олимпиком» и сейчас целенаправленно готовимся к матчу с «Зарей». Для нас подготовили видеоматериал по нашему будущему сопернику, будем пересматривать и обращать внимание на нюансы, плюсы и минусы луганчан.

- Насколько тренерский штаб остался доволен последним матчем?

- Мы перестраиваемся на другую схему игры, поэтому, конечно, ошибок избегать не удается. Но, я думаю, тренерский штаб доволен, в первую очередь, результатом, а что касается качества игры, то она намного лучше, чем при предыдущей схеме. Но, опять же, все зависит от настроя, желания – и с этим в команде сейчас полный порядок.

- Многие специалисты считают, что матч с «Зарей» будет первой серьезной проверкой для новой схемы...

- Не думаю, что только новая схема влияет на достижение нужного результата. Повторюсь, главное – желание и самоотдача, которые сейчас и демонстрируют игроки.

- На вратарской позиции вы поочередно играете с Максимом Ковалем. Как сами воспринимаете эту ситуацию?

- Конкуренция была, есть и будет – и это нормально. Я неудачно сыграл в предыдущих играх, Макс хорошо тренировался, неплохо проявил себя в кубковой игре и матче чемпионата, поэтому никаких вопросов относительно этого нет. Это нормальный рабочий процесс.