Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олександр БАБИЧ: «Можемо грати і з п’ятьма оборонцями»

Тренер «Чорноморця» розповів про особливості футболу одеської команди

  • 12.04.2017 20:45
  • 172 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ. Александр Бабич
© УПЛ. Александр Бабич

Наставник «Чорноморця» Олександр Бабич — про своїх, чужих, минуле, теперішнє та майбутнє.

— Олександре Олександровичу, головна подія вихідних — перемога Ваших підопічних у Харкові. Довелося почути таке її пояснення: останні кілька тижнів гравці «Шахтаря» тренувались у полегшеному режимі, тому виявилися фізично неготові до гри з «Чорноморцем»…
— Навряд чи мені коректно відповідати за суперника — можу тільки про себе і свій колектив. І тут доведеться повторитись: основна причина нашої перемоги в тому, що, навіть програючи, не розкрилися, продовжували грати так, як із хлопцями домовилися під час підготовки. Другий важливий фактор, який був за нас, — удача, бо донеччани справді створили багато моментів.

— Одним із відкриттів весни став форвард Хобленко — чи не головний герой зустрічі з «Шахтарем»: його «плюс» — надзвичайна корисність, «мінус» — майже не забиває.
— Він відчутно прогресує відтоді, як з’явився у нас. Мені приємно працювати з ним не лише тому, що це хороший футболіст, який працює як на атаку, так і в середині поля, допомагаючи захисту. Головне, він розуміє мої вимоги й те, що ситуація змінюється: сьогодні граєш цілий матч, завтра виходиш на заміну, тому не треба ображатись, а доводити право виходу на поле. Вже дві зустрічі поспіль Олексій видав на високому рівні, у нього з’явилася стабільність. Усе, що йому треба, — провести матч, коли «прорве». Після цього він багато забиватиме.

— Як можете пояснити те, що все більше команд Ліги Парі-Матч — зокрема, Ваша — переходять на схему з трьома центрбеками (восени це практикували тільки «Карпати»). Данина моді?
— Будь-яка тактика обирається під наявних виконавців і під конкретного суперника. Це ж логічно, що «Чорноморець» не практикував би гру з трьома центральними захисниками, не маючи стількох рівних виконавців цього амплуа! Найголовніше, щоби футболісті розуміли схему і могли перелаштовуватися з однієї на іншу. Ми можемо грати по-різному: з трьома, чотирма, п’ятьма оборонцями, змінюючи модель від поєдинку до поєдинку.

— Вас часто звинувачують у «крайньому раціоналізму» й у тому, що одесити рідко б’ють по воротах (із «Шахтарем»: два удари — два голи) і створюють моменти біля чужих воріт. Це Ваше бачення футболу чи поведінка, продиктована обставинами?
— У мене в Одесі був період, коли ми грали красиво, але не здобували очок. Потім вирішили працювати від оборони, на цьому компоненті будувати тактику, й маємо непогані результати. Нам дуже хочеться показувати красивий малюнок, багато забивати, та є об’єктивна дійсність. Крім того, ситуація, коли два удари — два голи, радує, бо свідчить про чудовий ККД! У нападі маємо над чим працювати.

— Наступного туру в «Чорноморця» «гра за шість очок» — вдома з «Олександрією», командою, багато в чому схожою за стилем на Вашу. Багато буде голевих епізодів?
— Думаю, ні ми, ні суперник не захоче розкриватися. З другого боку, переконаний: моментів буде багато! Очікую силовий матч на контратаках — «гру на ножі!» Вболівальникам буде на що подивитися.

Источник — Официальный сайт УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.