Олександр БАБИЧ: «Можемо грати і з п’ятьма оборонцями»

Наставник «Чорноморця» Олександр Бабич — про своїх, чужих, минуле, теперішнє та майбутнє.

— Олександре Олександровичу, головна подія вихідних — перемога Ваших підопічних у Харкові. Довелося почути таке її пояснення: останні кілька тижнів гравці «Шахтаря» тренувались у полегшеному режимі, тому виявилися фізично неготові до гри з «Чорноморцем»…

— Навряд чи мені коректно відповідати за суперника — можу тільки про себе і свій колектив. І тут доведеться повторитись: основна причина нашої перемоги в тому, що, навіть програючи, не розкрилися, продовжували грати так, як із хлопцями домовилися під час підготовки. Другий важливий фактор, який був за нас, — удача, бо донеччани справді створили багато моментів.

— Одним із відкриттів весни став форвард Хобленко — чи не головний герой зустрічі з «Шахтарем»: його «плюс» — надзвичайна корисність, «мінус» — майже не забиває.

— Він відчутно прогресує відтоді, як з’явився у нас. Мені приємно працювати з ним не лише тому, що це хороший футболіст, який працює як на атаку, так і в середині поля, допомагаючи захисту. Головне, він розуміє мої вимоги й те, що ситуація змінюється: сьогодні граєш цілий матч, завтра виходиш на заміну, тому не треба ображатись, а доводити право виходу на поле. Вже дві зустрічі поспіль Олексій видав на високому рівні, у нього з’явилася стабільність. Усе, що йому треба, — провести матч, коли «прорве». Після цього він багато забиватиме.

— Як можете пояснити те, що все більше команд Ліги Парі-Матч — зокрема, Ваша — переходять на схему з трьома центрбеками (восени це практикували тільки «Карпати»). Данина моді?

— Будь-яка тактика обирається під наявних виконавців і під конкретного суперника. Це ж логічно, що «Чорноморець» не практикував би гру з трьома центральними захисниками, не маючи стількох рівних виконавців цього амплуа! Найголовніше, щоби футболісті розуміли схему і могли перелаштовуватися з однієї на іншу. Ми можемо грати по-різному: з трьома, чотирма, п’ятьма оборонцями, змінюючи модель від поєдинку до поєдинку.

— Вас часто звинувачують у «крайньому раціоналізму» й у тому, що одесити рідко б’ють по воротах (із «Шахтарем»: два удари — два голи) і створюють моменти біля чужих воріт. Це Ваше бачення футболу чи поведінка, продиктована обставинами?

— У мене в Одесі був період, коли ми грали красиво, але не здобували очок. Потім вирішили працювати від оборони, на цьому компоненті будувати тактику, й маємо непогані результати. Нам дуже хочеться показувати красивий малюнок, багато забивати, та є об’єктивна дійсність. Крім того, ситуація, коли два удари — два голи, радує, бо свідчить про чудовий ККД! У нападі маємо над чим працювати.

— Наступного туру в «Чорноморця» «гра за шість очок» — вдома з «Олександрією», командою, багато в чому схожою за стилем на Вашу. Багато буде голевих епізодів?

— Думаю, ні ми, ні суперник не захоче розкриватися. З другого боку, переконаний: моментів буде багато! Очікую силовий матч на контратаках — «гру на ножі!» Вболівальникам буде на що подивитися.