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Карпаты посетили военный полигон

Футболисты львовского клуба постреляли из боевого оружия и поиграли в футбол с военными

  • 12.04.2017 20:40
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Карпаты посетили военный полигон

Львовские «Карпаты» всей командой посетили военный полигон в Львовской области.

Игрокам провели небольшую экскурсию по полигону, в ходе которой они смогли даже пострелять из боевого оружия. После этого футболисты немного поиграли в футбол с солдатами. 

Целью подобного визита является поддержка воинов, которые уже побывали в зоне АТО, а также тех, кто только готовится к этому.

Подобное мероприятие уже проходило в 2014 году, когда после представления резервного комплекта игровой формы команда посетила полигон, где футболисты прошли краткий курс обращения с оружием, а также осмотрели военную технику и пообщались с воинами.

Источник — Sport.ua

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