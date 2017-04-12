Карпаты посетили военный полигон

Львовские «Карпаты» всей командой посетили военный полигон в Львовской области.

Игрокам провели небольшую экскурсию по полигону, в ходе которой они смогли даже пострелять из боевого оружия. После этого футболисты немного поиграли в футбол с солдатами.

Целью подобного визита является поддержка воинов, которые уже побывали в зоне АТО, а также тех, кто только готовится к этому.

Подобное мероприятие уже проходило в 2014 году, когда после представления резервного комплекта игровой формы команда посетила полигон, где футболисты прошли краткий курс обращения с оружием, а также осмотрели военную технику и пообщались с воинами.