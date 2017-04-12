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Іван ГЕЦКО: «Динамо має великі проблеми з менеджментом»

Спеціаліст вважає, що в київському клубі твориться щось не те

  • 12.04.2017 20:16
  • 656 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Іван Гецко розчарований останніми подіями у «Динамо».

«На жаль, «Динамо» втрачає хороших легіонерів, -  сказав Іван Гецко, - Мабуть, у команді твориться щось не те. Іноземцям просто некомфортно. І це провина клубу. «Динамо» витрачає шалені гроші на легіонерів, а вони тут просто не можуть показати добротний футбол. І врешті-решт клуб зазнає збитків. «Динамо» має великі проблеми з менеджментом».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 12.04.2017 21:12
    +2
    Гав из подворотни , и в кассу к Ахмету ...
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