Іван ГЕЦКО: «Динамо має великі проблеми з менеджментом»

Іван Гецко розчарований останніми подіями у «Динамо».
«На жаль, «Динамо» втрачає хороших легіонерів, - сказав Іван Гецко, - Мабуть, у команді твориться щось не те. Іноземцям просто некомфортно. І це провина клубу. «Динамо» витрачає шалені гроші на легіонерів, а вони тут просто не можуть показати добротний футбол. І врешті-решт клуб зазнає збитків. «Динамо» має великі проблеми з менеджментом».
Источник — ПлюсСпорт
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