На матче Боруссия Д – Монако приняты дополнительные меры безопасности

УЕФА любезно просит всех болельщиков запастись временем, поскольку на матче «Боруссия» – «Монако» будет более тщательный контроль. Появилось официальное заявление дортмундского клуба о дополнительных мерах безопасности. «Из соображений безопасности и по требованию полиции на стадион запрещено проносить любые рюкзаки. Также их нельзя будет оставить на хранение где-нибудь на стадионе. Разрешено проносить только сумки размером меньше бумажного листа A4. Кроме того, полиция просит болельщиков прибыть пораньше, поскольку проверка на входе займет больше времени, чем обычно», - говорится в заявлении.

Во вторник возле автобуса «Боруссии» сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал футболист Марк Бартра, а матч был перенесен на сутки.