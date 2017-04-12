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На матче Боруссия Д – Монако приняты дополнительные меры безопасности

Болельщикам запрещено проносить сумки размерами больше бумажного листа A4

  • 12.04.2017 19:33
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УЕФА
© УЕФА

УЕФА любезно просит всех болельщиков запастись временем, поскольку на матче «Боруссия» – «Монако» будет более тщательный контроль. Появилось официальное заявление дортмундского клуба о дополнительных мерах безопасности. «Из соображений безопасности и по требованию полиции на стадион запрещено проносить любые рюкзаки. Также их нельзя будет оставить на хранение где-нибудь на стадионе. Разрешено проносить только сумки размером меньше бумажного листа A4. Кроме того, полиция просит болельщиков прибыть пораньше, поскольку проверка на входе займет больше времени, чем обычно», - говорится в заявлении.

Во вторник возле автобуса «Боруссии» сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал футболист Марк Бартра, а матч был перенесен на сутки.

Источник — УЕФА

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