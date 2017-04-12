Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Нам не нужны такие валидольные моменты»

У бойовому протистоянні з «Дніпром» підопічні Олега Дулуба не змогли вберегти власні ворота на замку, а у володіння Євгена Боровика залетіло аж два прикрих м’ячі. Та все ж, надійні індивідуальні дії захисної ланки «Карпат» – одна з причин того, що гра з дніпрянами закінчилась саме нічийним результатом. Мова йде, зокрема, про якісні та відчайдушні підкати від Олексія Дитятьєва. Здавалось, у ті моменти чи не кожен львівський вболівальник із острахом схопився за серце...

– Недільний матч видався досить складним й багатим на події. Зараз, коли вже вгамувались емоції, проаналізуй поєдинок з «Дніпром»...

– Підводячи підсумок, скажу, що не сподобалась ні особисто моя гра, ні в цілому команди. Мало що виходило. Незрозумілий тяжкий стан, пов’язаний чи то у фізичному плані, чи можливо у психологічному. Добре, що у кінцевому результаті зіграли внічию, адже завершення могло бути інакшим...

– На післяматчевій прес-конференції Олег Дулуб відзначив, що незадоволений психологічним налаштуванням команди. Як думаєш, з чим це пов’язано?

– Якихось неординарних подій напередодні не траплялось. Кожна гра по-різному складається. Цей матч для нас видався насправді тяжким.

– У футбольних колах говорять, що «Карпатам» більше пощастило...

– Судячи по тому, як складалась гра в кінці матчу, то з цим у дечому можна погодитись. Якщо у першому таймі ми відкрили рахунок і тримали гру під контролем, то друга 45-хвилинка відверто не вдалась. Щось пішло не так...

– Варто відзначити кілька твоїх відмінних, відчайдушних підкатів...

– Повторюсь, не задоволений своєю грою. Почну з того, що можна було оминути ті підкати, обрати правильну позицію і спокійно забирати м’яча. Подібні «валідольні» моменти нам не потрібні. Поклавши руку на серце, можна сказати, що не вийшло добре зіграти як в атаці, так й обороні.

– Наступний матч «Карпати» проведуть у Полтаві, проти не чужої для тебе команди...

– По-особливому налаштовуюсь на гру з «Ворсклою». Скажу більше, що хочу тільки перемоги. Будь-якими силами намагатимусь налаштувати на такі ж емоції й цілий наш колектив.

– Нещодавно з’явилась інформація, що капітан полтавчан Володимир Чеснаков пропустить найближчий матч...

– Коли з основного складу випадає футболіст – це велика втрата. Дивився останню гру полтавчан проти «Зірки» й бачив неприємний епізод з Чеснаковим. Надіюсь, що для Володимира не буде серйозних наслідків, бажаю йому якнайшвидше повернутись на поле.

– Наближається Великдень. У суботу зіграєте з «Ворсклою», а що заплановано на неділю?

– Звичайно, такі великі свята хочеться провести у родинному колі. Плануємо всією сім’єю навідатись до родичів у Київ.