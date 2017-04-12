Артем БЕСЕДИН: «Уверен, что Шахтер еще потеряет очки»

Нападающий киевского «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящей встречи с луганской «Зарей».

- Артем, уверенная победа над «Олимпиком» и поражение «Шахтера» в прошлом туре позволяет вновь обратить внимание на турнирные расклады?

- Мы не смотрим на то, как играет «Шахтер», теряют «горняки» очки или нет. Наша задача - выходить на каждый матч и демонстрировать хороший результат, хорошую игру. Что, впрочем, мы и делаем в последних матчах. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы радовать болельщиков.

Я уверен, что «Шахтер» еще будет терять очки, но нам на это не нужно обращать внимания. Мы должны выходить на каждую игру, как на последнюю, и показывать результат.

- При новой тактической расстановке центральному нападающему стало легче противостоять насыщенной обороне, учитывая более активную поддержку центральных полузащитников?

- Может быть чуть-чуть легче, потому что теперь, когда ты зацепился за мяч, под тебя открывается больше игроков. Но в целом функции центрфорварда не изменились - нужно забивать голы, приносить максимальную пользу команде. Поэтому лично для меня особых изменений при новой расстановке нет.

- Что можешь сказать о силе и прогрессе ближайшего соперника - луганской «Зари», которая входит в тройку лучших команд чемпионата?

- Это очень организованная команда, как и в обороне, так и в атаке. Луганчане хорошо выбегают в контратаки. Но мы не в первый раз им противостоим, так что как следует подготовимся к этому сопернику. Уверен, это будет очень хорошая встреча. Мы должны навязать сопернику свою игру, и тогда результат будет для нас положительным.

- Ты уже входишь в число лучших бомбардиров лиги, а ставишь ли перед собой цель завершить сезон на первом месте в этом реестре?

- (улыбаясь) Пока не думаю об этом, посмотрю на рейтинг в конце сезона.