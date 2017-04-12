Боруссия Д – Монако: стартовые составы команд

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Украина и Германия огласили составы на матч Кубка Федерации 19:51 — Александр Сурков Катя здесь лишней точно не была бы, с ее опытом могла как и в паре сыграть, так и Лесю подстрах...