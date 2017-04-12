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Боруссия Д – Монако: стартовые составы команд

Поединок начнется в 19:45

  • 12.04.2017 18:59
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Стали известны стартовые составы перенесенного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» - «Монако», который начнется в 19:45.

«Боруссия Д»: Бюрки, Бендер, Дембеле, Геррейру, Обамеянг, Кагава, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Вайгль

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Раджи, Туре, Фабиньо, Моутинью, Силва, Лемар, Мбаппе, Фалькао

Источник — Sport.ua

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