БОЛКУН: «На 80% заповнили відсутність Шахтаря на Арені Львів»

Виконуючий обов`язки директора «Арени Львів» Євген Болкун розповів про перспективи стадіону.

– Чи є такі амбіції щодо «Арени Львів» у «Карпат»?

– Настільки я розумію, «Карпатам» це поки що це нецікаво, вони тут лише хочуть проводити матчі. Можливо, знайдеться такий клуб, який би хотів утримувати стадіон. Але це не дешеве задоволення, тут дуже дороговартісні інженерні мережі і вони потребують постійного обслуговування. А п’ять років – це такий термін, коли дещо вже починає псуватися, дещо потребує реконструкції та ремонту. Відповідно, на все це потрібні кошти…

– Чи вдалося вам вийти на самоокупність, чи пак, навіть прибутковість?

– Ми балансуємо на межі самоокупності. Вийти повністю на беззбитковість дуже важко. В нас є невеличка підтримка від держави, але цих коштів не вистачає на те, щоб повністю покрити комунальні послуги.

Комунальні послуги забирають у нас десь 60-70% бюджету. Якщо стадіон і не проводить ніяких заходів, то інженерні мережі все одно мусять працювати. Лише на електроенергію у нас йде 300 тис. грн в місяць. Більше того, за грудень, коли підсвічували поле стадіону «штучним сонцем», заплатили 980 тис. грн, і ще 600 тис. грн – за теплопостачання. Загалом за рік ми витрачаємо десь 9 млн грн на енергоносії.

На самоокупність вийти дуже важко… Якби відвідуваність футбольних матчів була вищою, якби за проведення матчу футбольний клуб міг би платити стільки, скільки це насправді коштує, то можливо б і вийшли. Але, на жаль, футбольні клуби також мають певні фінансові проблеми, всюди є скорочення, зменшення затрат… Тому переговори нам даються дуже важко, не просто дійти до якогось компромісу, щоб це було всім вигідно.

Що ж до заборгованості по зарплаті, то її нема і не було, відколи я тут працюю.

– На чому стадіон зараз взагалі заробляє найбільше? Які у вас розцінки на спортивні, розважальні, релігійні заходи?

– Якщо футбольний клуб хоче, щоб ми зробили все «під ключ», то це одна ціна, якщо деякі функції клуб бере на себе, то вартість вже інша. Тобто матч обійдеться десь у 160-300 тис. грн.

Що ж до всіляких конференцій, виставок, то все залежить від кількості людей, від локації, часу, від того, які послуги їм потрібні (світло, звук, тощо). Це у нас коштує не дешево, але ринок диктує свої умови і часом ми балансуємо на межі собівартості.

Все-таки варто сказати, що 60% доходу отримуємо з нефутбольних подій.

– Що вигідніше «Арені-Львів»: проводити матчі «Карпат» впродовж чемпіонату, чи організувати, скажімо, раз на рік концерт «Океану Ельзи»?

– Я вам скажу так, що потрібно проводити і одне, і інше. Бо лише в комплексі ми можемо досягнути того, щоби стадіон нормально функціонував.

Тут додам також, що є певні обмеження щодо проведення футбольних матчів та концертів у чаші стадіону. Не можна проводити більше двох ігор в тиждень, тому що через це не відновиться поле. Також не рекомендовано дуже часто проводити концерти, бо треба накривати газон покриттям, а через це знову ж таки можливі проблеми з травою. Газон може бути накритим тільки 72 години.

– Наскільки «вдарило» економічно по «Арені» те, що звідси пішов «Шахтар»?

– Звичайно, нам стало важче у фінансовому плані. Але, як бачите, «Арена Львів» живе. Поки що даємо собі раду, в нас більше розв’язані руки, можемо планувати собі інші заходи. Бо, як відомо, за день до матчу, безпосередньо у цей день, і у день після гри на стадіоні не можна проводити ніяких заходів.

Можливо, це не у повній мірі відповідає тій ціні, яку платив нам «Шахтар», але, думаю, на 80% ми вже заповнили їхню відсутність.