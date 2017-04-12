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U-18: Україна та Італія голів не забили

Команда Олександра Петракова не змогла переграти італійців

  • 12.04.2017 18:25
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ФФУ
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У середу, 12 квітня, в товариському матчі на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві зустрілися юнацькі збірні команди України та Італії віком до 18 років.

Головний тренер українців Олександр Петраков, який у березні повернувся переможцем з Кубку Федерації, продовжив впроваджувати тактичну схему з трьома нападниками, активно використовуючи при побудові гри флангових гравців. У Латвії хлопці Петракова зіграли внічию з македонцями, після чого здолали норвежців і латвійців, завоювавши перше місце на почесному міжнародному турнірі. Правда, в тій команді була відсутня низка ключових виконавців - Миколенко, Булеца, Янаков, Якимець, які поїхали разом зі збірною 19-річних на еліт-раунд ЧЄ-2017 у Нідерландах. Сьогодні ж тренер збірної U-18 міг розраховувати на більш-менш боєздатний склад, який вже наступної осені буде вирішувати завдання виходу збірної на європейську першість 2018 року.

У свою чергу, «Скуадра Адзурра» провела два товариські поєдинки в 2017 році. В обох контрольних зустрічах італійці розходилися миром зі своїми суперниками - 1:1 з Францією і 4:4 з Данією.

Перший тайм матчу українців з італійцями повністю відповідав статусу товариської гри. Жодна зі збірних не вмикала високі швидкості, віддаючи перевагу надійній грі у центральній зоні та позаду. Італійці за рахунок індивідуальної майстерності періодично навідувалися до володінь господарів, проте реальних гольових моментів біля наших воріт у представників Апеннін практично не виникало - «синьо-жовті» надійно грали у підстраховці.

Першу небезпечну ситуацію для взяття воріт у матчі створила збірна України. На 24-й хвилині Сухар відгукнувся на навісну передачу Янакова з лівого флангу, однак воротар встиг скластися, відбивши у падінні удар українського футболіста. На 37-й хвилині італійці, як на блюдечку, піднесли шанс суперникам. Бірінделлі махнув ногою повз м'яча і дозволив Янакову вирватися на побачення з воротарем. На жаль, Черофоліні гравець київського «Динамо» обіграти не зумів.

У другому таймі тренери обох команд надали ігровий час запасним футболістам. У першу половину другого тайму активними діями на половині поля запам'яталися динамівці Булеца і Янаков, ось тільки у вирішальні моменти наші виконавці зловживали індивідуальними діями, жертвуючи командною грою в атаці.

Забійну можливість розпечатати ворота італійської команди втратив Ременюк. На 69-й хвилині Мелі занадто далеко вийшов з власних своїх воріт, однак удару гравця «синьо-жовтих» з 25-ти метрів не вистачило влучності. На 73-й хвилині італійці ледь не остудили запал підопічних Петракова: Кьоссі заробив перспективний «стандарт» неподалік від лінії штрафного майданчику українців, а Маркуччі прямим ударом відправив «сферу» в сантиметрах від перекладини.

Остання десятихвилинка зустрічі пройшла в атаках збірної України, проте в більшості випадків дії наших футболістів були занадто прогнозованими для італійських захисників. Як результат - «суха» бойова нічия.

Товариський матч

Україна U-18 - Італія U-18 - 0: 0

Попередження: Попов (42), Янаков (42) - Маркуччі (33), Буонджорно (58)

Україна: Кожухар (Кучерук, 46) - Бондар (к), Попов, Миколенко, Хахльов, Корнієнко, Булеца, Янаков (Наумець, 67), Діда (Ременюк, 46), Мусолітін (Будняк 67, Веремієнко, 86), Сухар

Італія: Черофоліні (Меллі, 46) - Бірінделлі (Фработта, 72), Раньєрі, Бьянкі, Буонджорно, Маркуччі, Меріо (Кьоссі, 46), Ді Пардо (Дзербін, 72), Горі (Капоне, 46), Малламо (Бьянконе, 90), Олівьері (Ровер, 82)

Источник — Федерация футбола Украины

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