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«В контракте Хочолавы была опция, позволяющая уйти после 31 мая»

Гендиректор «Черноморца» Сергей Керницкий рассказал о

  • 12.04.2017 17:55
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ФК Черноморец. Сергей Керницкий
© ФК Черноморец. Сергей Керницкий

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий рассказал о будущем переходе Давида Хочолавы в «Шахтер».

«Контракт Хочолавы с нашим клубом истекал следующей весной. Однако в его контракте была специальная опция, позволяющая покинуть команду после 31 мая этого года.

Согласно этому пункту, «Шахтер» общался с футболистом напрямую, и, как мы видим, стороны ударили по рукам», - сказал Керницкий.

Напомним, 24-летний грузинский защитник подписал контракт с донецким клубом и летом перейдет в «Шахтер».

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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