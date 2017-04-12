«В контракте Хочолавы была опция, позволяющая уйти после 31 мая»

Генеральный директор «Черноморца» Сергей Керницкий рассказал о будущем переходе Давида Хочолавы в «Шахтер».

«Контракт Хочолавы с нашим клубом истекал следующей весной. Однако в его контракте была специальная опция, позволяющая покинуть команду после 31 мая этого года.

Согласно этому пункту, «Шахтер» общался с футболистом напрямую, и, как мы видим, стороны ударили по рукам», - сказал Керницкий.

Напомним, 24-летний грузинский защитник подписал контракт с донецким клубом и летом перейдет в «Шахтер».