Денис ОЛЕЙНИК: «Ситуация со взрывом в Дортмунде – тема №1 в Германии»

Полузащитник «Дармштадта» Денис Олейник рассказал об атмосфере, которая царит в Германии после взрывов возле автобуса дортмундской «Боруссии».
«Все ребята обсуждают эту ситуацию, об этом говорят в новостях по телевизору. Конечно же, люди переживают – ни с того, ни с сего случилось такое. В любом случае, какая-то тревожность присутствует. Поднялся шум.
Сейчас это тема номер один. Немецкие органы, немецкая полиция разбирается с этим всем, занимаются этим вопросом и ведут расследование, – сказал Олейник.
Источник — ТК Футбол
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