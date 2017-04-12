Денис ОЛЕЙНИК: «Ситуация со взрывом в Дортмунде – тема №1 в Германии»

Полузащитник «Дармштадта» Денис Олейник рассказал об атмосфере, которая царит в Германии после взрывов возле автобуса дортмундской «Боруссии».

«Все ребята обсуждают эту ситуацию, об этом говорят в новостях по телевизору. Конечно же, люди переживают – ни с того, ни с сего случилось такое. В любом случае, какая-то тревожность присутствует. Поднялся шум.

Сейчас это тема номер один. Немецкие органы, немецкая полиция разбирается с этим всем, занимаются этим вопросом и ведут расследование, – сказал Олейник.