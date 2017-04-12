Левандовски не сыграет против Реала из-за травмы

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустит первый матч четвертьфинального противостояния с «Реалом».
Польского форвард беспокоит травма плеча, которую он получил матче против дортмундской «Боруссии» (4:1) в минувшую субботу.
По информации источника, Левандовски успеет восстановится к ответному матчу, который состоится 18 апреля.
Матч «Бавария» – «Реал» состоится сегодня. Начало в 21:45.
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