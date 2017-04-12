Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Левандовски не сыграет против Реала из-за травмы

Польский форвард «Баварии» не успел восстановится после матча с дортмундской «Боруссией»

  • 12.04.2017 17:27
  • 360 просмотров
  • 0 комментария
Метки
espnfc.com. Роберт Левандовски
© espnfc.com. Роберт Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустит первый матч четвертьфинального противостояния с «Реалом».

Польского форвард беспокоит травма плеча, которую он получил матче против дортмундской «Боруссии» (4:1) в минувшую субботу.

По информации источника, Левандовски успеет восстановится к ответному матчу, который состоится 18 апреля.

Матч «Бавария» – «Реал» состоится сегодня. Начало в 21:45.

Источник — Bild

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.