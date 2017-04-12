Николай Матвиенко – лучший молодой игрок УПЛ в марте

Николай Матвиенко признан лучшим молодым футболистом УПЛ в марте.
Защитник «Карпат» набрал наибольшее количество баллов в голосовании, участие в котором принимали тренеры команд и эксперты.
Матвиенко набрал 39 баллов и на 2 опередил форварда «Динамо» Артема Беседина, который расположился на втором месте. Замкнул тройку лидеров Деннис Бонавентуре из «Зари» – 11 баллов.
Напомним, в марте Николай Матвиенко дебютировал в составе сборной Украины в матче отбора в ЧМ-2018 противХорватии.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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