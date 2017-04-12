Николай Матвиенко – лучший молодой игрок УПЛ в марте

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но р...

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но р...

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но р...

Почему не взять Катю на пару? Она и посильнее, и поопытнее Нади.

мне все равно какое ты, или ты серьезно полагаешь, что бесплатный касапский троль вызывает какое-...

Когда по сути сказать нечего, смело называй другого платным троллем!Еще ты забыл упомянуть...

идиотушка, чего ты приперся сюда со своей иронией? если ты не ольгинское, а из савушек или еще ка...