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УЕФА усилит безопасность на матчах ЛЧ из-за взрывов в Дортмунде

Процедуры безопасности будут увеличены там, где это необходимо

  • 12.04.2017 15:33
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УЕФА усилит безопасность на матчах ЛЧ из-за взрывов в Дортмунде

УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов из-за взрывов, которые накануне прогремели возле клубного автобуса дортмундской «Боруссии». В связи с этим четвертьфинальный матч с «Монако» был перенесен на 12 апреля и начнется в 19:45.

«После вчерашнего инцидента в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности и руководством стадионов и клубов пересматривает меры безопасности на сегодняшних матчах. Процедуры безопасности будут увеличены там, где это необходимо. Мы просим всех участников футбольного матча с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и к возможному увеличению времени проверок в связи с этим», – заявил в пресс-службе УЕФА.

Напомним, сегодня состоятся еще два матча ЛЧ. В Мюнхене «Бавария» примет «Реал», а в Мадриде «Атлетико» сыграет с «Лестер Сити». Обе игры начнутся в 21:45.

Источник — Чемпионат

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