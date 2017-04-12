Владимир ПОЛЕВОЙ: «В Днепре прекрасно понимают, к чему все идет»

Защитник «Днепра» Владимир Полевой поделился мнением об очередном снятия очков с команды.

— Мы уже не очень на это обращаем внимание. Все прекрасно понимают, к чему все идет… Наверное, будут еще подобные снятия, и мы не удивляемся этому. Кстати, я уже в подобной ситуации играл, когда в Волыни снимали очки за долги бывшим футболистам.

— Как днепряне в таких условиях ищут мотивацию?

— Каждый профессиональный спортсмен имеет психологию победителя и хочет доказать, что он сильнее соперника при любых раскладах. Наша мотивация сейчас — каждая игра должна быть победной. Этим и живем. Спортивный принцип присутствует в основном. А еще нам нельзя опускать руки, ведь Днепр теперь — очень молодая команда. У пацанов еще вся футбольная жизнь впереди, и им надо себя хорошо зарекомендовать именно сейчас.