В результате взрыва у автобуса Боруссии пострадал еще и полицейский

Офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус немецкого футбольного клуба «Боруссия», получил травму в результате взрывов в Дортмунде.
У полицейского была диагностирована акустическая травма, из-за чего он некоторое время не сможет исполнять свои обязанности.
Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на домашнюю игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако», произошли три маломощных взрыва. В результате инцидента также пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Представитель клуба сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция.
Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» будет сыгран сегодня, в 19:45.
Источник — ТАСС
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