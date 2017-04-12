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В результате взрыва у автобуса Боруссии пострадал еще и полицейский

У служителя правопорядка была диагностирована акустическая травма

  • 12.04.2017 14:57
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bild.de
© bild.de

Офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус немецкого футбольного клуба «Боруссия», получил травму в результате взрывов в Дортмунде.

У полицейского была диагностирована акустическая травма, из-за чего он некоторое время не сможет исполнять свои обязанности.

Во вторник около автобуса «Боруссии», на котором игроки отправлялись на домашнюю игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако», произошли три маломощных взрыва. В результате инцидента также пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. Представитель клуба сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция.

Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» будет сыгран сегодня, в 19:45.

Источник — ТАСС

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