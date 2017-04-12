В Ман.Сіті і ПСЖ рівень близький до рівня Юве. По складу не скажу, що гірші команди.

я почему-то был уверен, что по моему первому предложению вопросов не возникнет а все претензии по...

Так я разве против Львова что-то имею? Наоборот, даже похвалил его красоту! А почему меня забанил...