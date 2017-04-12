Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о трудном характере форварда Денниса Бонавентуре.
«В матче с «Александрией» (0:0) мне не понравилась игра в нападении. Это касается нашего молодого дарования Бонавентуре.
Он забил гол «Шахтеру» и чувствуется, что он чуть-чуть «взлетел». Тренер с ним около часа беседовал. Но сложно очень общаться с этим парнем. У него очень своеобразная ментальность», – сказал Рафаилов.
В текущем сезоне УПЛ Деннис Бонавентуре сыграл 15 матчей и забил 4 гола.
Источник — ФК Заря
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