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РАФАИЛОВ: «Бонавентуре забил гол Шахтеру и чуть-чуть «взлетел»

Генеральный директор «Зари» рассказал о проблемном нападающем и матче с «Александрией»

  • 12.04.2017 14:33
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о трудном характере форварда Денниса Бонавентуре.

«В матче с «Александрией» (0:0) мне не понравилась игра в нападении. Это касается нашего молодого дарования Бонавентуре.

Он забил гол «Шахтеру» и чувствуется, что он чуть-чуть «взлетел». Тренер с ним около часа беседовал. Но сложно очень общаться с этим парнем. У него очень своеобразная ментальность», – сказал Рафаилов.

В текущем сезоне УПЛ Деннис Бонавентуре сыграл 15 матчей и забил 4 гола.

Источник — ФК Заря

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