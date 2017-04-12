Мхитарян эмоционально отреагировал на теракт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян адресовал слова поддержки дортмундской «Боруссии»:
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян адресовал слова поддержки дортмундской «Боруссии»:
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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