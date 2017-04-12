Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мхитарян эмоционально отреагировал на теракт

Экс-игрок «Боруссии» Генрих Мхитарян шокирован взрывами в Дортмунде

  • 12.04.2017 13:25
  • 83 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян адресовал слова поддержки дортмундской «Боруссии»:

 

 

 

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.