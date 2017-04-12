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Шевченко организует стажировку в Челси для тренеров сборной Украины

Главный тренер «сине-желтых» воспользуется своими связями в лондонском клубе

  • 12.04.2017 13:40
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  • 1 комментария
Метки
ffu.org.ua. Андрей Шевченко
© ffu.org.ua. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко организует стажировку в «Челси» для тренеров национальных команд.

Визит украинских специалистов в Англию запланирован на май.

Во время стажировки тренеры смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии, но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды «Челси».

С Антонио Конте уже достигнута предварительная договоренность.

 

Источник — zbirna.com

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