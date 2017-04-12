Шевченко организует стажировку в Челси для тренеров сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко организует стажировку в «Челси» для тренеров национальных команд.
Визит украинских специалистов в Англию запланирован на май.
Во время стажировки тренеры смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии, но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды «Челси».
С Антонио Конте уже достигнута предварительная договоренность.
Источник — zbirna.com
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