Матч Боруссия Д – Монако уже не будут переносить

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Монако» не будет вновь перенесен.
Игра должна была состояться вчера, но была отменена и сдвинута на один день из-за взрыва около автобуса дортмундской команды.
Ранее появилась информация, что «Монако» предложил перенести матч с «Боруссией» со среды на субботу, однако позднее монегаски подтвердили, что игра, как и было запланировано, состоится сегодня. Начало – в 19.45.
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