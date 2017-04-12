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Матч Боруссия Д – Монако уже не будут переносить

Поединок состоится сегодня вечером, как и было решено во вторник

  • 12.04.2017 13:25
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bild.de
© bild.de

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Монако» не будет вновь перенесен.

Игра должна была состояться вчера, но была отменена и сдвинута на один день из-за взрыва около автобуса дортмундской команды.

Ранее появилась информация, что «Монако» предложил перенести матч с «Боруссией» со среды на субботу, однако позднее монегаски подтвердили, что игра, как и было запланировано, состоится сегодня. Начало – в 19.45.

 

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